Rímac: madre pide urgente operación para su hijo que padece de tumor en el ojo izquierdo

Katherine Velasquez Galindo se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar la pronta atención de su hijo de cinco años, quien necesita ser operado de un tumor beningno en el ojo izquierdo en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima.

La madre de familia informó que en mayo de este año empezó a crecer un tumor en el ojo de su hijo. El pequeño estuvo internado en junio pasado, pero no le pudieron recetar una pastilla oncológica para que continúe su tratamiento debido al desabastecimiento del fármaco, según afirmó Katherine Velasquez.

Con el paso de los días, el médico ha dispuesto que se le practique los análisis para que el niño sea sometido a una intervención quirúrgica para drenar el líquido del tumor del ojo izquierdo. Sin embargo, la madre de familia considera que los trámites van a paso lento.

Desde el distrito limeño del Rímac, la madre suplica a los funcionarios de EsSalud un tratamiento oportuno que detenga el sufrimiento físico de su hijo y preserve su visión, pues asegura que, el pequeño no está recibiendo calmantes para el dolor.

“Solo pido que aceleren la operación y el tratamiento. Mi hijo está sufriendo y necesita las pastillas oncológicas llamadas sirolimus. Como madre me desespero porque mi hijito no está recibiendo ni una medicación ni calmante, nada para que él pueda aguantar y cada día que pasa está exponiendo su vida”, solicitó.

La madre teme que el tumor provoque graves daños a su ojo izquierdo y a su cerebro, por lo que solicita la pronta intervención quirúrgica para su hijo.