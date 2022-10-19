menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Rímac: madre pide urgente operación para su hijo que padece de tumor en el ojo izquierdo

Rotafono de RPP | Katherine Velasquez solicita ayuda al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, para que drenen el líquido del tumor y le brinden un tratamiento oportuno para evitar que el niño de cinco años pierda la visión.
| | Laura Urbina Saldaña
La madre suplica a los funcionarios de EsSalud un tratamiento oportuno que detenga el sufrimiento físico de su hijo y preserve su visión.

La madre suplica a los funcionarios de EsSalud un tratamiento oportuno que detenga el sufrimiento físico de su hijo y preserve su visión. | Fuente: Rotafono

Katherine Velasquez Galindo se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar la pronta atención de su hijo de cinco años, quien necesita ser operado de un tumor beningno en el ojo izquierdo en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima. 

La madre de familia informó que en mayo de este año empezó a crecer un tumor en el ojo de su hijo. El pequeño estuvo internado en junio pasado, pero no le pudieron recetar una pastilla oncológica para que continúe su tratamiento debido al desabastecimiento del fármaco, según afirmó Katherine Velasquez.

Con el paso de los días, el médico ha dispuesto que se le practique los análisis para que el niño sea sometido a una intervención quirúrgica para drenar el líquido del tumor del ojo izquierdo. Sin embargo, la madre de familia considera que los trámites van a paso lento.

Desde el distrito limeño del Rímac, la madre suplica a los funcionarios de EsSalud un tratamiento oportuno que detenga el sufrimiento físico de su hijo y preserve su visión, pues asegura que, el pequeño no está recibiendo calmantes para el dolor.

“Solo pido que aceleren la operación y el tratamiento. Mi hijo está sufriendo y necesita las pastillas oncológicas llamadas sirolimus. Como madre me desespero porque mi hijito no está recibiendo ni una medicación ni calmante, nada para que él pueda aguantar y cada día que pasa está exponiendo su vida”, solicitó.

La madre teme que el tumor provoque graves daños a su ojo izquierdo y a su cerebro, por lo que solicita la pronta intervención quirúrgica para su hijo. 

Te recomendamos
La Molina: familia pide ayuda para encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar pan

La Molina: familia pide ayuda para encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar pan

 Villa El Salvador: reportan adulta mayor con alzheimer desaparece tras salir de su casa

Villa El Salvador: reportan adulta mayor con alzheimer desaparece tras salir de su casa

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Niño con tumor Hospital Guillermo Almenara de EsSalud Rotafono EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Villa María del Triunfo: reponen el alumbrado público en el jirón Ramón Castilla tras denuncia pública

Villa María del Triunfo: reponen el alumbrado público en el jirón Ramón Castilla tras denuncia pública

 Cercado de Lima: vecinos reportan desorden y extorsiones debido a presencia colectiveros informales

Cercado de Lima: vecinos reportan desorden y extorsiones debido a presencia colectiveros informales

 Ica: paciente con derrame pleural requiere traslado y tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández

Ica: paciente con derrame pleural requiere traslado y tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández

 Chosica: conductores piden presencia policial tras continúa congestión en la autopista Ramiro Prialé

Chosica: conductores piden presencia policial tras continúa congestión en la autopista Ramiro Prialé
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot