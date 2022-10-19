Rímac: restablecen alumbrado público en el asentamiento humano de la Cantera 1

Los vecinos del distrito limeño del Rímac se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para informar que se restableció el servicio de alumbrado público en la zona en el asentamiento humano de la Cantera 1.
El señor Miguel Chavesta afirmó que al promediar las cinco de la tarde, el equipo de Pluz Perú terminó los trabajos para restablecer el servicio de alumbrado público en la zona.
“Agradezco a Rotafono por haberme ayudado en la gestión del alumbrado público de mi calle, agradezco de todo corazón por habernos ayudado”, afirmó Miguel Chavesta.
Los vecinos del asentamiento humano de la Cantera 1 informaron hace días al Rotafono de RPP que, al no tener alumbrado público, temían por su seguridad, debido a que sentían que la delincuencia había aumentado. Miguel Chavesta confesó que tenían solo un foco para alumbrar pero lo apagaban a cierta hora.
