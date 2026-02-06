San Borja: usuario reporta que hombre roba bicicletas en las afueras de gimnasio

Alonso Valdez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que un hombre robó su bicicleta en las afueras de un concurrido gimnasio en el distrito limeño de San Borja. Según el usuario, esta no sería la primera vez que sucede.



El pasado 31 de enero, Alonso se encontraba realizando ejecicios dentro de un centro de deportes ubicado en la cuadra 19 de avenida Javier Prado Este. Al finalizar, salió del recinto a recoger su bicicleta, la cual dejó estacionada y asegurada en las afueras del lugar; sin embargo, no la encontró.



Al preguntar a testigos, algunos de ellos dijeron que vieron a un hombre de cabello ruloso, de unos 35 años aproximadamente sacando una bicicleta. Alonso, rápidamente, fue a la comisaría para poner la denuncia.



Asimismo, Alonso pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad a un hombre utilizando un casco, mangas para evitar quemaduras de sol y una mochila, la cual junta a la bicicleta y luego de unos movimientos bruscos logra separar la bicicleta de la baranda, se monta en ella y se va pedaleando el vehículo menor.

