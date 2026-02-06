menu
Servicios públicos

San Borja: usuario reporta que hombre roba bicicletas en las afueras de gimnasio

Rotafono de RPP | Alonso Valdez contó que el jueves volvió a encontrar al hombre en una de las estaciones de bicicletas de la Municipalidad de San Borja y cuando lo confrontó, el ladrón lo amenazó con una cizalla, por lo que pide más seguridad en la zona.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Alonso Valdez espera que pronto puedan encontrar al responsable del robo de su bicicleta.
Alonso Valdez espera que pronto puedan encontrar al responsable del robo de su bicicleta.

Alonso Valdez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que un hombre robó su bicicleta en las afueras de un concurrido gimnasio en el distrito limeño de San Borja. Según el usuario, esta no sería la primera vez que sucede.

El pasado 31 de enero, Alonso se encontraba realizando ejecicios dentro de un centro de deportes ubicado en la cuadra 19 de avenida Javier Prado Este. Al finalizar, salió del recinto a recoger su bicicleta, la cual dejó estacionada y asegurada en las afueras del lugar; sin embargo, no la encontró. 

Al preguntar a testigos, algunos de ellos dijeron que vieron a un hombre de cabello ruloso, de unos 35 años aproximadamente sacando una bicicleta. Alonso, rápidamente, fue a la comisaría para poner la denuncia.

Asimismo, Alonso pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad a un hombre utilizando un casco, mangas para evitar quemaduras de sol y una mochila, la cual junta a la bicicleta y luego de unos movimientos bruscos logra separar la bicicleta de la baranda, se monta en ella y se va pedaleando el vehículo menor.

Usuario vuelve a encontrar a hombre que robó su bicicleta

Alonso contó que hoy volvió a encontrar al hombre en una de las estaciones de bicicletas de la Municipalidad de San Borja ubicada en la Calle de las letras con la avenida Aviación. Según el usuario, vio al hombre en una de las bicicletas y, al momento de confrontarlo, el hombre de casco y rulos lo amenazó con una cizalla, una herramienta manual que actúa como una tijera de gran potencia para cortar materiales resistentes en frío, y huyó del lugar. 

“Hoy me lo encontré casualmente en la estación de bicicletas de la Municipalidad de San Borja que está en calle Las Letras con Aviación, al lado de la Biblioteca Nacional, alrededor de las 2:10pm”, afirmó.

Alonso Valdez hace un llamado a la Municipalidad de San Borja para que puedan tener un mejor monitoreo sobre la zona y atrapar al hombre.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

