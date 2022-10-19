San Juan de Lurigancho: delincuentes roban casa mientras abuelita y su cuidadora duermen

Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación por el incremento de robos en la cuarta cuadra de la calle Los Amancaes, en la urbanización Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según denunciaron, el último robo sucedió la madrugada de este miércoles, 6 de mayo, cuando una persona ingresó a la casa de una adulta mayor, mientras ella y su cuidadora dormían. El delincuente se llevó un televisor, un celular, documentos personales y hasta las pastillas que la anciana toma.

“Solo entró un ladrón a las 2:40 a.m. El otro ladrón se quedó de ‘campana’ afuera, en la calle. Justo ayer Edelnor sacó los proyectores de LED que iluminaban la calle Los Amautas, sé que mis vecinos del parque Micaela Bastidas también han sufrido robos”, afirmó el hijo de la afectada.