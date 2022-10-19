menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Juan de Lurigancho: delincuentes roban casa mientras abuelita y su cuidadora duermen

Rotafono de RPP | Vecinos expresaron al Rotafono la preocupación por el incremento de robos en la zona.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por el incremento de robos en la cuadra cuatro de la calle Los Amancaes.
Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por el incremento de robos en la cuadra cuatro de la calle Los Amancaes.

Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación por el incremento de robos en la cuarta cuadra de la calle Los Amancaes, en la urbanización Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según denunciaron, el último robo sucedió la madrugada de este miércoles, 6 de mayo, cuando una persona ingresó a la casa de una adulta mayor, mientras ella y su cuidadora dormían. El delincuente se llevó un televisor, un celular, documentos personales y hasta las pastillas que la anciana toma.

“Solo entró un ladrón a las 2:40 a.m. El otro ladrón se quedó de ‘campana’ afuera, en la calle. Justo ayer Edelnor sacó los proyectores de LED que iluminaban la calle Los Amautas, sé que mis vecinos del parque Micaela Bastidas también han sufrido robos”, afirmó el hijo de la afectada.

Te recomendamos
Bus del Metropolitano se estrelló contra baranda de seguridad de la Vía Expresa

Bus del Metropolitano se estrelló contra baranda de seguridad de la Vía Expresa

 Cercado de Lima: buscan a perrito Tuco, de 12 años, que desapareció tras escapar de su casa

Cercado de Lima: buscan a perrito Tuco, de 12 años, que desapareció tras escapar de su casa

Otra residente afirmó que desde hace tres meses la situación es compleja en toda la cuadra; pues -dijo- el pasado mes de febrero robaron una combi que estaba estacionada en el parque Micaela Bastidas, de la calle Los Amancaes.

“Dos sujetos estaban parados en la esquina, de los cuales uno cruzó la vereda del predio de mi vecina a robar y salieron corriendo a la avenida Gran Chimú”, afirmó la vecina Jackeline Morales. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Rotafono RPP San Juan de Lurigancho
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lurigancho-Chosica: vecinos reportan falta de alumbrado público desde hace varios días

Lurigancho-Chosica: vecinos reportan falta de alumbrado público desde hace varios días

 Loreto: pobladores advierten que puente está a punto de caer en el distrito de Belén

Loreto: pobladores advierten que puente está a punto de caer en el distrito de Belén

 Piura: adulta mayor no puede operarse en el Hospital III Cayetano Heredia por falta de equipo de Traumatología

Piura: adulta mayor no puede operarse en el Hospital III Cayetano Heredia por falta de equipo de Traumatología

 Adulta con derrame pleural y quilotórax pide ayuda para que le realicen exámenes e inicie tratamiento

Adulta con derrame pleural y quilotórax pide ayuda para que le realicen exámenes e inicie tratamiento
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot