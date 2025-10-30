menu
Servicios públicos

San Juan de Lurigancho: familiares buscan a menor de 15 años que desapareció tras salir de su vivienda

Rotafono de RPP | La última vez que vieron al menor vestía pantalón azul, una polera negra con una estrella en el pecho y sandalias negras.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Isaías Alca tiene 15 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros, tez mestiza y nariz angular.

Isaías Alca tiene 15 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros, tez mestiza y nariz angular.

Sara Ninive Villar se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de Isaías Alca, quien se perdió el pasado 24 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El hecho se dio al promediar el mediodía cuando el menor salió a la puerta de su vivienda para tomar un poco de aire, como siempre solía hacerlo. 

Sin embargo, cuando salió su mamá debido a que necesitaba ir al hospital porque iban a operar a su otro hijo, notó la ausencia de Isaías y pensó que se había ido a la tienda, situada a pocos metros de su casa, porque tenía esa costumbre. No obstante, Isaías no volvió pasadas las horas. 

Características del desaparecido

Isaías Alca tiene 15 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros, tez mestiza y nariz angular. La última vez que lo vieron vestía pantalón azul, una polera negra con una estrella en el pecho y sandalias negras. 

Sara se encuentra muy preocupada por la desaparición de su hijito, si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número:  927 227 705

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
se busca desaparecido Rotafono madre de familia
