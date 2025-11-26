San Juan de Lurigancho: hombre de 53 años consiguió cita ante sospecha de cáncer

Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, escribió días atrás, al Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud para una cita en gastroenterología.
Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que consiguió una cita en el Hospital San Juan de Lurigancho del Ministerio de Salud, en Lima, luego de que pidiera ayuda para que le practiquen unos exámenes a fin de descartar cáncer gástrico.
Hoy, el señor Carlos Raymundo, recibió una llamada de parte de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), en la que le indicaron que este jueves 27 de noviembre tiene una cita en la especialidad de gastroenterología, donde le darán una orden para que se realice la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia que requiere.
El paciente agradeció que su caso haya sido escuchado por las autoridades de salud, luego de que fuera difundido en RPP.
“Quiero agradecer al Rotafono de RPP por haberme ayudado a mi caso para conseguir una cita en el Hospital de San Juan de Lurigancho, en la mañana me han llamado de SuSalud y me han dicho que mañana tengo una cita a las 9:30 a. m. Muchas gracias”, expresó Carlos Menacho.
Carlos Menacho Perez, de 53 años, escribió al Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud le ayude a conseguir unos exámenes para descartar cáncer al estómago en un hospital de Lima.
El señor Carlos Menacho explicó que hace más de tres semanas presenta fuertes y constantes dolores de estómago, por lo que necesita que le practiquen una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia para que le den un diagnóstico certero y se inicie un tratamiento adecuado.
Contó que hace tres semanas acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Surquillo, para consultar los síntomas y le indicaron la orden para hacerse la endoscopia digestiva alta.
Al respecto, el INEN comunicó que usualmente los exámenes de colonoscopía y endoscopia para descarte de cáncer no se realizan en el establecimiento de salud, por eso los envían a otros centros hospitalarios.
Con el resultado de los estudios deben volver al INEN para que le brinden el diagnóstico final. Si el examen sale positivo a cáncer, el personal le abre una historia clínica para que el paciente siga un tratamiento.
