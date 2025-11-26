menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Juan de Lurigancho: hombre de 53 años consiguió cita ante sospecha de cáncer

Rotafono de RPP | El señor Carlos Raymundo recibió hoy una llamada de SuSalud, en la que le indicaron que mañana podrá atenderse en el Hospital de San Juan de Lurigancho del Minsa, donde debe realizarse varios exámenes.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, escribió días atrás, al Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud para una cita en gastroenterología.

Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, escribió días atrás, al Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud para una cita en gastroenterología.

Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que consiguió una cita en el Hospital San Juan de Lurigancho del Ministerio de Salud, en Lima, luego de que pidiera ayuda para que le practiquen unos exámenes a fin de descartar cáncer gástrico

Hoy, el señor Carlos Raymundo, recibió una llamada de parte de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), en la que le indicaron que este jueves 27 de noviembre tiene una cita en la especialidad de gastroenterología, donde le darán una orden para que se realice la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia que requiere. 

El paciente agradeció que su caso haya sido escuchado por las autoridades de salud, luego de que fuera difundido en RPP

“Quiero agradecer al Rotafono de RPP por haberme ayudado a mi caso para conseguir una cita en el Hospital de San Juan de Lurigancho, en la mañana me han llamado de SuSalud y me han dicho que mañana tengo una cita a las 9:30 a. m. Muchas gracias”, expresó Carlos Menacho. 

Te recomendamos
La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

 Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

¿Por qué era tan importante que Carlos tenga una cita en gastroenterología?

Carlos Menacho Perez, de 53 años, escribió al Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud le ayude a conseguir unos exámenes para descartar cáncer al estómago en un hospital de Lima. 

El señor Carlos Menacho explicó que hace más de tres semanas presenta fuertes y constantes dolores de estómago, por lo que necesita que le practiquen una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia para que le den un diagnóstico certero y se inicie un tratamiento adecuado.

Contó que hace tres semanas acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Surquillo, para consultar los síntomas y le indicaron la orden para hacerse la endoscopia digestiva alta. 

Al respecto, el INEN comunicó que usualmente los exámenes de colonoscopía y endoscopia para descarte de cáncer no se realizan en el establecimiento de salud, por eso los envían a otros centros hospitalarios.

Con el resultado de los estudios deben volver al INEN para que le brinden el diagnóstico final. Si el examen sale positivo a cáncer, el personal le abre una historia clínica para que el paciente siga un tratamiento.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
cáncer hospital Rotafono INEN
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

 Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

 San Juan de Lurigancho: paciente de 53 años pide ayuda para descartar cáncer al estómago

San Juan de Lurigancho: paciente de 53 años pide ayuda para descartar cáncer al estómago

 Chilca: vecinos tranquilos tras retiro de poste de telefonía que estaba a punto de caer

Chilca: vecinos tranquilos tras retiro de poste de telefonía que estaba a punto de caer
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot