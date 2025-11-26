San Juan de Lurigancho: hombre de 53 años consiguió cita ante sospecha de cáncer

Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que consiguió una cita en el Hospital San Juan de Lurigancho del Ministerio de Salud, en Lima, luego de que pidiera ayuda para que le practiquen unos exámenes a fin de descartar cáncer gástrico.

Hoy, el señor Carlos Raymundo, recibió una llamada de parte de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), en la que le indicaron que este jueves 27 de noviembre tiene una cita en la especialidad de gastroenterología, donde le darán una orden para que se realice la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia que requiere.

El paciente agradeció que su caso haya sido escuchado por las autoridades de salud, luego de que fuera difundido en RPP.



“Quiero agradecer al Rotafono de RPP por haberme ayudado a mi caso para conseguir una cita en el Hospital de San Juan de Lurigancho, en la mañana me han llamado de SuSalud y me han dicho que mañana tengo una cita a las 9:30 a. m. Muchas gracias”, expresó Carlos Menacho.

