San Juan de Lurigancho: paciente con asma grave consigue cita en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud

Jose Infante podrá acceder a una consulta en el servicio de Otorrinolaringología, luego de que pidiera ayuda en RPP. | Fuente: Rotafono
Después de casi tres meses de espera, Jose Marcial Infante Tinoco, de 38 años, un paciente asmático grave, informó que pudo acceder a una cita en el servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.
Tras la difusión del caso en RPP, el paciente Jose Infante consiguió una cita médica en el Hospital Almenara, la cual ha sido programada el 18 de diciembre a las 8 de la mañana, después de que aceptaran la referencia del EsSalud Aurelio Díaz Ufano de San Juan de Lurigancho.
El paciente Jose Marcial Infante expresó su agradecimiento a RPP y a EsSalud, pues requiere una consulta médica para gestionar una operación, dado que debido al asma ha perdido el olfato y solo respira por la boca con bastante dificultad.
“Se acaban de comunicar conmigo diciéndome que ya tengo una cita para el día 18 de diciembre a las 8 de la mañana. Más bien agradecerles a RPP por esta ayuda que me han dado, ya que no sabía qué más podía hacer para conseguir una cita”, expresó con alegría.
Infante Tinoco sufre de asma desde hace tres años y se encuentra delicado de salud. El paciente precisó que el Hospital EsSalud Aurelio Díaz Ufano había enviado una referencia al hospital Almenara desde septiembre pasado, pero no obtenía respuesta, por eso hizo un pedido de ayuda para que las autoridades de EsSalud aceleren los trámites.
El señor Jose contó que en el Hospital Aurelio Díaz Ufano le dijeron que debía ser intervenido quirúrgicamente, por eso pide que le programen una fecha para su operación.
