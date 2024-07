San Juan de Lurigancho: vecinos reportan diversos daños a electrodomésticos debido constantes fallas eléctricas

Los vecinos del jirón Manuel Boza ubicado en la urbanización Mariscal Cáceres, del distrito limeño San Juan de Lurigancho, se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar daños a sus electrodomésticos debido al bajo fluído eléctrico, el cual inició hace 24 horas.

A través del Rotafono, se contaron todos los detalles. El último fin de semana los pobladores de la manzana 1 de la urbanización de San Juan de Lurigancho se dieron con una baja tensión de luz en sus casas. Según ellos, pensaron que el servicio iba a restablecerse en pocas horas pero eso no fue así.



“Cada trabajo que ellos ha realizado de cada avería, siempre habido fallas, siempre hubo errores, nunca ha permitido la luz constante, una vez que venían hacer los trabajos, parchar los cables, rompían las veredas y a los 15 días nuevamente se iba la luz”, indicó Oscar Palma un vecino de la zona.



Asimismo, el residente indica que estos problemas se dan desde hace mucho tiempo atrás, porque el servicio no permanece constante. Él considera que la solución está en cambiar los circuitos completos y no solo “parchar las fallas”. “Ellos deberían cambiar un cable entero, lo que vienen hacer es parchado”, recomendó.