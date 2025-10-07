San Juan de Lurigancho: vecinos ya cuentan con agua potable tras derrumbe de techo de reservorio

Unas treinta familias del asentamiento humano Villa Hermosa Las Flores, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, afectadas con la restricción del servicio de agua potable, tras el derrumbe del techo de un reservorio de Sedapal, ya son abastecidas, luego de que los vecinos pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.

Teresa Copara, dirigenta vecinal de Villa Hermosa, sector Cruz 10 de Marzo, dijo que un equipo técnico de la empresa Sedapal instaló tuberías de agua de manera aérea para restablecer el servicio, el cual se cortó desde el último viernes.

"Quería agradecerles a ustedes, ya que, tras la entrevista en el Rotafono, la Sunass se comunicó con Sedapal. Ahorita ya están restableciendo el servicio de agua. Muchísimas gracias por ayudarnos", expresó con alegría.

Teresa y otros pobladores se comunicaron ayer con el Rotafono de RPP preocupados, ya que no tenían agua para cocinar y asearse hace cuatro días, por lo que las madres de familia acordaron con ir al río Rímac a lavar la ropa.

También les preocupaba que los zancudos que transmiten el dengue ingresen al reservorio, el cual se encuentra abierto desde el viernes y tiene 50 años de antigüedad.