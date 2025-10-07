menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Juan de Lurigancho: vecinos ya cuentan con agua potable tras derrumbe de techo de reservorio

Rotafono de RPP | Al menos 30 familias de Villa Hermosa ya son abastecidos con agua, luego de que la empresa Sedapal atendiera su reclamo.
| | Laura Urbina Saldaña
"Ahorita ya están restableciendo el servicio de agua. Muchísimas gracias por ayudarnos", expresó con alegría una vecina. | Fuente: Rotafono

Unas treinta familias del asentamiento humano Villa Hermosa Las Flores, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, afectadas con la restricción del servicio de agua potable, tras el derrumbe del techo de un reservorio de Sedapal, ya son abastecidas, luego de que los vecinos pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP

Teresa Copara, dirigenta vecinal de Villa Hermosa, sector Cruz 10 de Marzo, dijo que un equipo técnico de la empresa Sedapal instaló tuberías de agua de manera aérea para restablecer el servicio, el cual se cortó desde el último viernes.

"Quería agradecerles a ustedes, ya que, tras la entrevista en el Rotafono, la Sunass se comunicó con Sedapal. Ahorita ya están restableciendo el servicio de agua. Muchísimas gracias por ayudarnos", expresó con alegría.

Teresa y otros pobladores se comunicaron ayer con el Rotafono de RPP preocupados, ya que no tenían agua para cocinar y asearse hace cuatro días, por lo que las madres de familia acordaron con ir al río Rímac a lavar la ropa.

También les preocupaba que los zancudos que transmiten el dengue ingresen al reservorio, el cual se encuentra abierto desde el viernes y tiene 50 años de antigüedad.

El derrumbe del techo de un reservorio de Sedapal se reportó el último viernes en San Juan de Lurigancho.

El derrumbe del techo de un reservorio de Sedapal se reportó el último viernes en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Rotafono

Te recomendamos
Huánuco: turista nacional reporta mal estado del túnel Carpish

Huánuco: turista nacional reporta mal estado del túnel Carpish

 Ucayali: en vuelo humanitario trasladan a Purús a pobladores varados en Pucallpa

Ucayali: en vuelo humanitario trasladan a Purús a pobladores varados en Pucallpa

En tanto, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) constató que Sedapal viene ejecutando la instalación de conexiones aéreas temporales para restablecer el servicio a las más de 30 familias afectadas, situadas en la periferia del referido reservorio, el cual deberá normalizarse hoy, manteniendo las mismas condiciones de continuidad y presión previas al incidente. 

En su momento, la empresa Sedapal informó que, apenas conocido el hecho, se activó el protocolo de emergencia y se desplegó un equipo técnico especializado, que ejecutó acciones correctivas y de seguridad, incluyendo el vaciado controlado del agua y la delimitación del perímetro, para proteger la integridad de las personas y la infraestructura. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Se restablece servicio de agua Vecinos ya tienen agua Rotafono San Juan de Lurigancho Lima Sedapal
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cajamarca: joven arqueólogo sufrió un accidente y piden ayuda para trasladarlo a hospital de Chiclayo

Cajamarca: joven arqueólogo sufrió un accidente y piden ayuda para trasladarlo a hospital de Chiclayo

 Huánuco: turista nacional reporta mal estado del túnel Carpish

Huánuco: turista nacional reporta mal estado del túnel Carpish

 Ucayali: en vuelo humanitario trasladan a Purús a pobladores varados en Pucallpa

Ucayali: en vuelo humanitario trasladan a Purús a pobladores varados en Pucallpa

 San Juan de Lurigancho: vecinos no cuentan con agua tras derrumbe de techo de reservorio

San Juan de Lurigancho: vecinos no cuentan con agua tras derrumbe de techo de reservorio
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot