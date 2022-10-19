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San Juan de Miraflores: vecinos piden reparar semáforos malogrados hace cinco meses

Rotafono de RPP | Peatones temen ser arrollados cuando transitan en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Guillermo Billinghurst, por lo que hacen un llamado a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que arreglen los semáforos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan llegar hasta la zona y arreglar el semáforo para evitar un accidente.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan llegar hasta la zona y arreglar el semáforo para evitar un accidente.

Los vecinos del distrito limeño de San Juan de Miraflores se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que se reparen los semáforos se encuentran malogrados hace cinco meses en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Guillermo Billinghurst. 

Los pobladores mencionaron que hace cinco meses es peligroso caminar por el cruce de la cuadra siete de la avenida Miguel Iglesias con la cuadra once de la avenida Guillermo Billinghurst, ya que los semáforos no funcionan. Este lugar es muy concurrido y queda cerca de mercados, restaurantes y centros médicos. 

Los residentes de San Juan de Miraflores comentaron que ya se han registrado varios accidentes de tránsito y temen que los escolares sean arrollados por vehículos que circulan por la zona. 

“Casi todos los que vivimos antes de esa esquina estamos en riesgo de que pase un accidente. Pasar por las avenidas es un problema, los carros no paran, siguen avanzando porque no hay semáforo”, afirmó el residente de la zona. 

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Los vecinos hacen un llamado a  las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que lleguen hasta la zona y arreglen los semáforos malogrados porque el tránsito peatonal complica y pone en riesgo la seguridad y vida de los vecinos y niños que van a los colegios. 

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