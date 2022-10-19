San Juan de Miraflores: vecinos piden reparar semáforos malogrados hace cinco meses

Los vecinos del distrito limeño de San Juan de Miraflores se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que se reparen los semáforos se encuentran malogrados hace cinco meses en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Guillermo Billinghurst.

Los pobladores mencionaron que hace cinco meses es peligroso caminar por el cruce de la cuadra siete de la avenida Miguel Iglesias con la cuadra once de la avenida Guillermo Billinghurst, ya que los semáforos no funcionan. Este lugar es muy concurrido y queda cerca de mercados, restaurantes y centros médicos.

Los residentes de San Juan de Miraflores comentaron que ya se han registrado varios accidentes de tránsito y temen que los escolares sean arrollados por vehículos que circulan por la zona.



“Casi todos los que vivimos antes de esa esquina estamos en riesgo de que pase un accidente. Pasar por las avenidas es un problema, los carros no paran, siguen avanzando porque no hay semáforo”, afirmó el residente de la zona.