Servicios públicos

San Martín: piden urgente traslado de estudiante de escuela de la PNP a un hospital de Lima

Rotafono de RPP | Anais Cochachis solicita ayuda al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que su hijo, de 19 años, sea operado de la cabeza tras lesiones en el cerebro. Además, pide la investigación de presuntos maltratos contra el joven en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional Santa Lucía, en la región San Martín.
| | Laura Urbina Saldaña
Anais Cochachis dijo que su hijo necesita una operación urgente, ya que presenta lesiones en cerebro.

Anais Cochachis dijo que su hijo necesita una operación urgente, ya que presenta lesiones en cerebro. | Fuente: Rotafono

Josué Liu Lojo Cochachis, de 19 años, un estudiante de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional Santa Lucía de la PNP, en la región San Martín, necesita ser trasladado con urgencia de Tocache al Hospital de la Policía de Lima, para ser operado del cerebro, luego de que sufriera golpes en la cabeza durante su formación policial, según denunció su mamá Anais Cochachis.    

A través del Rotafono de RPP, Anais Cochachis dijo que su hijo fue presuntamente agredido con golpes en la cabeza por parte de instructores de dicho centro de estudios de la Policía, por lo que el último lunes 3 de noviembre fue derivado al Hospital José Peña de Tocache del Ministerio de Salud, donde le han diagnosticado traumatismo craneoencefálico moderado, es decir, lesiones en el cerebro.  

La madre de familia solicitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, que agilice las gestiones para que lo trasladen de manera aérea al Hospital de la PNP en la capital, a fin de que pueda ser intervenido quirúrgicamente. 

“Me dirijo al ministro de Interior, Vicente Tiburcio, para que mi hijo se ha trasladado del Hospital de Tocache a la Sanidad de la Policía en Lima, ya que mi hijo en estos momentos se encuentra se encuentra grave por un golpe que le han dado. El hematoma que padece está sangrando y puede empeorar. Su vida está corriendo riesgo", expresó con angustia.  

Además, demandó que se inicie una investigación por el delito de lesiones graves para determinar quiénes lo golpearon, ya que le había revelado, el último domingo durante una visita familiar, que tenía dolores de cabeza por los constantes maltratos y que no podía denunciar porque tendría represalias, según sostuvo Anais Cochachis.

El joven se encuentra internado en el área de Traumashock del Hospital de Tocache, está desorientado y tiene una disminución moderada de fuerza en sus piernas y brazos. La señora Anais consideró injusto que su hijo fuera supuestamente maltratado en esta institución, ya que desde siempre él quiso ser policía.

En tanto, un informe médico del Hospital José Peña de Tocache señaló que, cuando el paciente fue internado, este refirió haberse resbalado y golpeado la cabeza para luego presentar vómitos y malestar general. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Piden trasladar a estudiante de la PNP Policía Nacional Rotafono Tocache Escuela Superior Técnico Profesional Santa Lucía San Martín Denuncian maltratos
