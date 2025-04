San Miguel: gestionan ingreso a un albergue a adulta mayor en estado de abandono

Ya es atendida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la señora Amanda Rafaela Chávez Calderón, de 87 años, quien estuvo viviendo junto con su hijo con discapacidad mental leve en una peluquería tras ser desalojados de un departamento alquilado en el distrito limeño de San Miguel.

Tras el pedido de ayuda de los vecinos a través del Rotafono de RPP, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Carlos Vilela, dijo que se gestiona el ingreso a un albergue a la señora Amanda, quien se encuentra en estado de abandono.

La adulta mayor fue atendida por un equipo del programa Gratitud en la estética, donde fue alojada temporalmente por una vecina solidaria.

Los representantes del Ministerio de la Mujer la llevaron al médico legista y, según su estado de salud, evaluarán a qué centro de atención para personas adultas mayores debe ser trasladada, según contó Julia Chuquitaype, quien agradeció que el caso social haya sido atendido.

El apoyo llegó para la señora Amanda Chávez Calderón, quien no escucha claramente, casi no ve y no puede caminar porque tiene las piernas hinchadas.

En tanto, Juan Carlos Carranza Chávez, de 41 años, con discapacidad mental leve, sigue en la peluquería de la vecina Roxana Pereda, quien necesita la asistencia de las autoridades.

Al respecto, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó que el señor Juan Carlos será evaluado por un médico, ya que no está certificado como persona con discapacidad.

Además, se harán coordinaciones con la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) de San Miguel para el apoyo respectivo.