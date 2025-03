Santa Anita: restablecen servicio de luz de poste en calle Caminos del Inca

José Quevedo ya había realizado la denuncia ante la empresa de luz, pero hasta el momento en que se comunicaron con el Rotafono, no habían podido encontrar una solución.



“Yo reclamé y bueno me atendieron inicialmente, pero posteriormente me cortaron porque les dije que iba a hacer una denuncia periodística y así que después que cuando volví a llamar me cortaban, me atendían y me cortaban”, sentenció José Quevedo.

En tanto, la empresa Luz del Sur comunicó que el equipo técnico acudió a la zona y encontró una luminaria apagada, la cual fue arreglada. “Está funcionando bien todo el alumbrado público”, aseveró.