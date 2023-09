SJL: mujer hospitalizada espera desde hace un mes ser trasladada a otro nosocomio

Necesita referencia

Según dijo Matos, el hospital donde se encuentra internada su madre no cuenta con el área de unidad de soporte nutricional; por lo que, desde hace un mes, esperan que otro centro médico acepte la referencia.

“Necesito lo antes posible que sea referida. He ido a buscar ayuda, pero nadie me puede apoyar con este tema. Solo me indican que no tienen cama y que no se pueda referir. Espero puedan ayudarme con una cama para mi madre”, dijo la hija de la hospitalizada.

La familia espera que algún hospital, como el Arzobispo Loayza, el Dos de Mayo o el Cayetano Heredia, pueda aceptar la referencia médica de Rosa Mery Soldevilla.

