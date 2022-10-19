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Surco: dan cita a adulto mayor con problemas visuales tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Tras la difusión del caso, el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito limeño de Jesús María, programó una consulta para que evalúen al paciente de 74 años.
| | Laura Urbina Saldaña
Renzo Nuñez agradeció que las autoridades sanitarias hayan atendido el pedido de ayuda del abuelito.

Renzo Nuñez agradeció que las autoridades sanitarias hayan atendido el pedido de ayuda del abuelito.

Tomás Paredes Espinoza, de 74 años, quien tiene dificultades para ver, consiguió una cita para que sea atendido en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, luego de que solicitara apoyo en el Rotafono de RPP.

Su vecino Renzo Nuñez confirmó que personal de EsSalud lo llamó para darle la buena noticia, es decir, que el adulto mayor podrá atenderse en el servicio de Oftalmología el próximo 19 de mayo.

Renzo agradeció que las autoridades sanitarias como EsSalud y Susalud hayan atendido el pedido de ayuda del abuelito, quien vive solo y no tiene familiares que velen por su salud.

“Me acaban de dar una cita para el señor Tomás, para el abuelito que está mal. La cita está programada para el 19 de mayo. Muchas gracias por la gestión que han hecho y se ha podido lograr esta cita”, expresó. 

Don Tomás buscó el ayuda en el Rotafono de RPP, ya que el anciano requiere atención lo antes posible, ya que su vista sigue deteriorándose y al no tener a nadie en su casa puede ocurrirle algún tipo de accidente y agravar su condición de salud. 

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EsSalud atiende pedido de ayuda

Sobre el caso del adulto mayor, la Red Rebagliati informó que en la última evaluación médica del paciente se detectó un recuento endotelial disminuido en el ojo derecho del paciente, por lo que fue derivado a la Unidad de Córnea, donde se coordinará una próxima cita para su atención.

Los especialistas sostienen que un recuento endotelial disminuido significa que la capa más interna de la córnea tiene menos células de las necesarias para mantenerla transparente y funcional, lo que aumenta el riesgo de edema corneal (hinchazón) y visión borrosa.

Asimismo, la Red Rebagliati precisó, según la historia clínica del paciente, no presenta problemas en la mácula.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

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