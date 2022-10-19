Surco: dan cita a adulto mayor con problemas visuales tras pedido de ayuda

Tomás Paredes Espinoza, de 74 años, quien tiene dificultades para ver, consiguió una cita para que sea atendido en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, luego de que solicitara apoyo en el Rotafono de RPP.

Su vecino Renzo Nuñez confirmó que personal de EsSalud lo llamó para darle la buena noticia, es decir, que el adulto mayor podrá atenderse en el servicio de Oftalmología el próximo 19 de mayo.

Renzo agradeció que las autoridades sanitarias como EsSalud y Susalud hayan atendido el pedido de ayuda del abuelito, quien vive solo y no tiene familiares que velen por su salud.

“Me acaban de dar una cita para el señor Tomás, para el abuelito que está mal. La cita está programada para el 19 de mayo. Muchas gracias por la gestión que han hecho y se ha podido lograr esta cita”, expresó.

Don Tomás buscó el ayuda en el Rotafono de RPP, ya que el anciano requiere atención lo antes posible, ya que su vista sigue deteriorándose y al no tener a nadie en su casa puede ocurrirle algún tipo de accidente y agravar su condición de salud.