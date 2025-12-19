Surco: piden ayuda para que madre de familia acceda a un trasplante de pulmones

Gustavo Castañeda se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermana Lourdes Castañeda Vernal, de 36 años, una madre de familia del distrito limeño de Surco, quien necesita con urgencia un trasplante de pulmones.

Lourdes Castañeda se encuentra internada en una clínica debido a su delicado estado de salud, luego de que la enfermedad de lupus afectara a sus pulmones y le dejara con una capacidad de funcionamiento del 27 %.

Lourdes Castañeda, madre de tres niñas, tuvo una recaída de salud hace cinco años, pero los doctores pensaron que se trataba de la covid-19. Después de tantos tratamientos fallidos, los especialistas empezaron a descartar diversas enfermedades y dieron con el resultado de lupus, una enfermedad autoinmune crónica donde el sistema inmunitario ataca por error los propios tejidos y órganos del cuerpo.



Una lucha constante que la llevó a estar internada y entubada hasta en dos ocasiones en el 2020. El mayor reto fue tener su bebé mientras se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Incluso dio a luz estando en coma.



Con el pasar de los años, su diagnóstico no ha mejorado y necesita ser operada de urgencia porque sus pulmones tienen un funcionamiento del 27 %, por lo que la familia planea llevársela de viaje a España donde han visto que hay la posibilidad de que pueda acceder a un trasplante.

