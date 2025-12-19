Surco: piden ayuda para que madre de familia acceda a un trasplante de pulmones

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
Gustavo Castañeda se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermana Lourdes Castañeda Vernal, de 36 años, una madre de familia del distrito limeño de Surco, quien necesita con urgencia un trasplante de pulmones.
Lourdes Castañeda se encuentra internada en una clínica debido a su delicado estado de salud, luego de que la enfermedad de lupus afectara a sus pulmones y le dejara con una capacidad de funcionamiento del 27 %.
Lourdes Castañeda, madre de tres niñas, tuvo una recaída de salud hace cinco años, pero los doctores pensaron que se trataba de la covid-19. Después de tantos tratamientos fallidos, los especialistas empezaron a descartar diversas enfermedades y dieron con el resultado de lupus, una enfermedad autoinmune crónica donde el sistema inmunitario ataca por error los propios tejidos y órganos del cuerpo.
Una lucha constante que la llevó a estar internada y entubada hasta en dos ocasiones en el 2020. El mayor reto fue tener su bebé mientras se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Incluso dio a luz estando en coma.
Con el pasar de los años, su diagnóstico no ha mejorado y necesita ser operada de urgencia porque sus pulmones tienen un funcionamiento del 27 %, por lo que la familia planea llevársela de viaje a España donde han visto que hay la posibilidad de que pueda acceder a un trasplante.
Gustavo Castañeda dijo que la familia está viendo la opción más rápida para que su hermana acceda al trasplante de pulmones, ya sea en el Perú o en el extranjero.
Es por eso que la paciente estuvo haciendo los trámites ante el Ministerio de Salud para que la incluyan en la lista de espera de trasplante de pulmones, pero debido a su condición de salud las gestiones se han detenido, según refirió Gustavo.
Ante la posibilidad de que su hermana pueda viajar a España, necesitará una visa humanitaria para que la mujer de 36 años pueda viajar. Lo segundo, es juntar fondos para que pueden cubrir sus tratamientos en el extranjero, pues la señora, en Lima, todo el tiempo se estuvo tratando en una clínica particular donde toma 19 pastillas al día debido a la gravedad de su enfermedad.
La familia ha iniciado una campaña de recaudación de dinero para cubrir la operación y el tratamiento médico. Si desea ayudar a Lourdes Castañeda, puede comunicarse al siguiente número telefónico 950 621 991.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía.
