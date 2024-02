Tacna: gestante busca cita desde hace cinco meses en el área de endocrinología

Cita con endrocrinólogo

La asegurada quedó embarazada en octubre del 2023, desde entonces acudió donde su gineco - obstetra para saber si debía continuar tomando su pastilla, pero este le recomendó acudir a su médico endocrinólogo para que le indique los pasos a seguir con su embarazo. Desde entonces viene buscando cita en el hospital de Tacna, ella llama los días indicados para ser programada desde las 6 a.m., sin éxito.

Ella cuenta que en cierta etapa de su embarazo debe dejar de tomar sus medicinas, para que no le genera mal y le provoque un aborto, pero ello lo debe indicar su médico. Celia teme no encontrar una cita a tiempo, ya que en 2020 quedó embarazada y tuvo una pérdida por no dejar su medicamento a tiempo.

Por ello, hace un llamado a las autoridades para que la apoyen consiguiendo la cita que requiere para que su médico la oriente con respecto a su medicación y su embarazo.