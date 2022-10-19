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Trasladan a bebé con una enfermedad cardíaca de Puno al INSN San Borja en Lima

Rotafono de RPP | Desde el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, Isabel Pacori agradeció que su pedido de ayuda fuera escuchado por las autoridades de salud. “Muchas gracias por ser la voz de quienes más necesitamos”, expresó.
| | Laura Urbina Saldaña

"Hoy ya nos encontramos en el Instituto Nacional de Salud San Borja. Muchas gracias", manifestó Isabel Pacori.

¡Buena noticia! La pequeña Catalina, una bebé que padece un mal congénito en el corazón, logró ser trasladada de la región Puno al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, luego de que su madre Isabel Pacori López pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.  

La madre de familia manifestó su gratitud hacia RPP, después de que su intervención en el programa Conexión permitiera que su hija fuera referida del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y atendida en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde recibe los cuidados de especialistas.

“Mi hija fue trasladada ayer en la noche. Hoy ya nos encontramos en el Instituto Nacional de Salud San Borja. Muchas gracias, por apoyarme, estoy muy agradecida de todo corazón. Gracias”, expresó.

“Muchas gracias por ser la voz de quienes más necesitamos”

La señora Isabel destacó que en RPP, le brindaron el espacio para que pueda visibilizar el caso y obtener la ayuda de las autoridades del Ministerio de Salud, funcionarios del INSN San Borja y Susalud.  

"Mi hijita ahora se encuentra en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y está recibiendo la atención que tanto necesitaba. Agradezco el compromiso con las personas y toda la solidaridad que hicieron para que esto sea posible. De corazón, muchas gracias por ser la voz de quienes más necesitamos. Gracias

La bebé Catalina ha sido internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y es evaluada por los especialistas del servicio de Cardiología, tras las gestiones que se hicieran a través del Seguro Integral del Salud del Minsa.

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