Trasladan a bebé con una enfermedad cardíaca de Puno al INSN San Borja en Lima

¡Buena noticia! La pequeña Catalina, una bebé que padece un mal congénito en el corazón, logró ser trasladada de la región Puno al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, luego de que su madre Isabel Pacori López pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La madre de familia manifestó su gratitud hacia RPP, después de que su intervención en el programa Conexión permitiera que su hija fuera referida del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y atendida en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde recibe los cuidados de especialistas.

“Mi hija fue trasladada ayer en la noche. Hoy ya nos encontramos en el Instituto Nacional de Salud San Borja. Muchas gracias, por apoyarme, estoy muy agradecida de todo corazón. Gracias”, expresó.