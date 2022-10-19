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Trasladan de emergencia a Lima a agente policial herido en San Martín tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | El suboficial Luis Alberto Llatas Constantino, quien víctima de un ataque armado en la región San Martín, es atendido en el Hospital Nacional “Luis N. Sáenz”, en la capital, tras solicitud de ayuda en RPP.
| | Laura Urbina Saldaña
Luis Alberto Llatas Constantino fue trasladado en ambulancia desde el hospital de la ciudad de Moyobamba hasta el aeropuerto de Rioja.
Luis Alberto Llatas Constantino fue trasladado en ambulancia desde el hospital de la ciudad de Moyobamba hasta el aeropuerto de Rioja.

El suboficial de la Policía Nacional Luis Alberto Llatas Constantino, 32 años, fue trasladado desde la región San Martín hacia un establecimiento de salud en Lima para recibir atención especializada, luego de que fuera herido a balazos el último jueves durante un ataque armando en el distrito de Awajún. La pronta atención se concretó, después de que su familia pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP

Abdón Constantino dijo a RPP que su sobrino, el agente del orden Luis Alberto Llatas Constantino es atendido por los médicos del Hospital Nacional “Luis N. Sáenz”, situado en el distrito limeño de Jesús María, después de que pidiera ayuda a través del Rotafono.

El señor Abdón comentó que la difusión del caso en el Rotafono de RPP permitió que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud actuaran con celeridad y se gestionara el traslado del suboficial a la capital y sus compañeros que resultaron heridos durante la intervención policial en Awajún.

“Gracias al Rotafono de Radio Programas, a la Rotativa del Aire, se hizo posible porque de esa manera la actuación del ministro del Interior fue decisiva. Les agradezco muchísimo. Si no se difunden los mensajes, la intervención de las autoridades es muy limitada", expresó.

Luis Alberto Llatas Constantino fue trasladado en ambulancia desde el hospital de la ciudad de Moyobamba hasta el aeropuerto de Rioja, luego una avioneta despegó con destino a Lima.

La madre del efectivo policial lo acompaña en el proceso de recuperación, a la espera de una evolución favorable en la salud del agente, quien tiene tres balas alojadas en la espalda. Es por eso que se requiere una urgente operación, ya que un proyectil se encuentra cerca de la vena aorta, lo que puede complicar su estado de salud.

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