Trujillo: adulto con síndrome nefrótico pide ayuda para conseguir medicamentos

Carlos Cueva Bobadilla es un adulto que se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo con respecto a la enfermedad que padece, la cual es síndrome nefrótico, un trastorno renal que causa la excreción de bastantes proteínas en la orina. El señor no puede conseguir los medicamentos que le han recetado.

El adulto fue internado en octubre del 2023 en el Hospital Belén de la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad, a causa de retención de líquidos. Estuvo ahí alrededor de dos meses y luego de dos años aún no supera este mal, pues ahí lo tratan con medicinas, las cuales algunas ya no le hacen efecto.

El ciudadano sostuvo que los últimos medicamentos que le pidieron no los encuentra en ninguna clínica o farmacia de Trujillo. Por eso, hace este llamado de apoyo, para que se los den y agregó que desea ser atendido en un hospital que tenga la especialidad de Nefrología en Lima.

