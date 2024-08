Tumbes: pobladores de Zarumilla piden ayuda por falta de agua desde hace un mes

José Garay Rentería se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que no tienen agua desde hace un mes en la ciudad de Zarumilla, en la región Tumbes.

El corte de agua se inició en la quincena de julio, sin embargo, los vecinos pensaron que el recurso hídrico se restablecería a las pocas horas, pero con el pasar de los días esto no sucedió.

Un dato para resaltar es que las cisternas de la empresa Agua Tumbes abastecieron a parte de la población, pero con falencias, ya que estas no pueden recorrer los sectores que no cuentan con pistas, tales como, San José y Las Malvinas, cuyos habitantes viven en situación de pobreza.



“Las cisternas no llevan el líquido elemento hasta los sectores de extrema pobreza (...) Zarumilla se muere de hambre y tiene sed, espero que las autoridades escuchen a la población. Las familias no tienen agua para cocinar ni para lavarse las manos", manifestó bastante mortificado.



José Garay comentó que la empresa Agua Tumbes, perteneciente al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), no ha emitido ningún comunicado, desde el 2 de agosto, respecto a cuándo se restablecerá el servicio de agua. Además, denunció que no hay un plan de contingencia.

Precisó que en un primer momento, Agua Tumbes indicó que se estaban realizando el mantenimiento de los pozos tubulares y que se iba a reponer el servicio el 2 de agosto, luego dijo que se restablecería el 9 de agosto, pero no ha cumplido.