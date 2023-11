Tumbes: vecinos de la urbanización Andrés Araujo Morán reportan falta de agua

Delia Emperatriz Correa Pérez es una vecina de la urbanización Andrés Araujo Morán, ubicada en la provincia y región de Tumbes que se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar que no hay agua en esa zona desde hace más de 15 días. Son varias las familias afectadas y no hay solución que exista a corto plazo.

La ciudadana manifestó que no saben porque hay escasez del líquido elemento en este sector tumbecino y que cada hogar debe de arreglárselas para obtener. La señora Delia y muchos vecinos tienen que comprar agua a altos costos y almacenarlos durante varios días, porque cada cierto tiempo se repite esta problemática.

Asimismo, ella contó que varias familias tienen pozos en sus viviendas, pero estos están vacíos, ya que no hay agua. Por ello, juntan el líquido en cisternas todo lo que pueda, ya que no saben hasta cuándo no van a tener agua. Y es que siempre vuelve, pero solo dura un tiempo y se vuelve a cortar.