Tumbes: vecinos del balneario Punta Sal no tienen agua desde hace más de 20 días

Jose Carlos Maza Santín utilizó el aplicativo del Rotafono de RPP Noticias para dar a conocer que se ha roto una cañería en balneario Punta Sal, ubicado en el distrito de Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes. Esto ha hecho que no haya agua desde hace más de 20 días.

El ciudadano contó que son varias familias afectadas y que no pueden hacer su vida con normalidad. Asimismo, dijo que han intentado comunicarse con Agua Tumbes, la entidad encargada de ofrecer el servicio, desde hace varios días, pero no han tenido respuesta alguna y no le dan alguna solución.