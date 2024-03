Tumbes: vecinos del balneario Punta Sal recuperaron el servicio de agua potable luego de más de 20 días

[NOTA ORIGINAL]

El ciudadano contó que eran varias las familias afectadas y que no podían hacer su vida con normalidad. Asimismo, dijo que intentaron comunicarse con Agua Tumbes, la entidad encargada de ofrecer el servicio, durante varios días, pero no habían tenido respuesta alguna y no les daban solución.

Población indignada porque Punta Sal es un sitio turístico

Los vecinos de Punta Sal se encontraban bastantes indignados y preocupados con esta situación, debido a que ninguna autoridad se había pronunciado al respecto. Por esta razón, hicieron un llamado público para que la empresa correspondiente solucione la problemática de inmediato.

El señor dijo que los que venden agua eran los más beneficiados, ya que las cisternas estaban a 300 soles y ese precio es demasiado caro para los ciudadanos del lugar. El lugar es un sitio turístico y es imposible que se dé la falta de servicios básicos.