Ucayali: pacientes diabéticos reciben insulina en el Hospital II de Pucallpa tras denuncia

Roberto Apac Barrueta reportó que su esposa Llanina Ascorbe Andrade pudo recibir la insulina que necesitaba desde el pasado 14 de febrero. El Hospital II de Pucallpa, ubicado en la región de Ucayali se comunicó con él para; primero, cambiarle la receta y entregarle este medicamento.

El ciudadano informó que luego de la denuncia hecha a través del Rotafono de RPP, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y del propio seguro de Pucallpa para hacer las coordinaciones respectivas. Hoy, viernes 13 de marzo su pareja obtuvo esta medicina tan importante para los pacientes diabéticos como ella.

Cabe mencionar que en la nueva receta que le indicaron le pusieron Atorvastatina, Metformina y la insulina de siempre. El señor Apac se mostró muy agradecido con el Rotafono por difundir su caso y colaborar en que no solo ella, sino todos los pacientes con diabetes que necesitaban dicho medicamento.

"Quiero agradecer al Rotafono de RPP por haber tomado el caso de mi esposa, que no recibía insulina del Hospital II de Pucallpa durante casi dos meses. Quedo pues eternamente agradecidos con ustedes por haber gestionado esta entrega", señaló.