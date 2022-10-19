Ucayali: pacientes diabéticos reciben insulina en el Hospital II de Pucallpa tras denuncia

La señora recibió la insulina que necesitaba por ser diabética | Fuente: Andina
Roberto Apac Barrueta reportó que su esposa Llanina Ascorbe Andrade pudo recibir la insulina que necesitaba desde el pasado 14 de febrero. El Hospital II de Pucallpa, ubicado en la región de Ucayali se comunicó con él para; primero, cambiarle la receta y entregarle este medicamento.
El ciudadano informó que luego de la denuncia hecha a través del Rotafono de RPP, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y del propio seguro de Pucallpa para hacer las coordinaciones respectivas. Hoy, viernes 13 de marzo su pareja obtuvo esta medicina tan importante para los pacientes diabéticos como ella.
Cabe mencionar que en la nueva receta que le indicaron le pusieron Atorvastatina, Metformina y la insulina de siempre. El señor Apac se mostró muy agradecido con el Rotafono por difundir su caso y colaborar en que no solo ella, sino todos los pacientes con diabetes que necesitaban dicho medicamento.
"Quiero agradecer al Rotafono de RPP por haber tomado el caso de mi esposa, que no recibía insulina del Hospital II de Pucallpa durante casi dos meses. Quedo pues eternamente agradecidos con ustedes por haber gestionado esta entrega", señaló.
La receta de la paciente diabética que le dieron en el Hospital II de Pucallpa el pasado 13 de febrero | Fuente: Rotafono
Roberto Apac Barrueta se comunicó con el Rotafono de RPP para informar sobre el desabastecimiento de insulina en el Hospital II de Pucallpa, ubicado en la región de Ucayali. El señor dijo que su esposa es una paciente diabética y está sufriendo con la falta de este medicamento desde hace algunos días.
El ciudadano comentó que su pareja llamada Llanina Ascorbe Andrade no ha recibido aquel medicamento desde el 14 de febrero. Por más que se han comunicado con el nosocomio mencionado no les han brindado ayuda alguna y no saben cuándo llegarán los lotes de insulina; por lo que, la incertidumbre es total.
“Hemos tratado de conseguir la medicina a través de las farmacias de esta ciudad y no hemos podido tampoco conseguirlas”, añadió el esposo de la paciente diabética. En ese sentido, expresó que ella ha tenido fuertes dolores de cabeza y mareos por la falta de dicho medicamento.
Estos dolores se deben por tener el azúcar elevado y no poder controlarlo con la insulina. "Ojalá podamos conseguir pronto esa medicina a través de EsSalud Pucallpa", manifestó. El señor Apac señaló que varias ciudades de Ucayali se encuentran en peligro por las fuertes lluvias que se registran ahí desde hace varias semanas.
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