menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Ucayali: trasladan a madre con grave hemorragia a hospital de Satipo tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Bernicia Viciano es atendida en el Hospital Manuel A. Higa Arakaki, en Satipo, región Junín, tras las gestiones de la Fuerza Aérea, el Ministerio de Salud y la presidente Keiko Fujimori. La ayuda se concretó luego de que su esposo clamara ayuda en RPP.
| | Laura Urbina Saldaña
Fuerza Aérea del Perú concretó el traslado aéreo de emergencia de una madre que presentó una grave hemorragia posparto tras dar a luz en la comunidad nativa de Maimpironi.

Fuerza Aérea del Perú concretó el traslado aéreo de emergencia de una madre que presentó una grave hemorragia posparto tras dar a luz en la comunidad nativa de Maimpironi.

La madre de familia Bernicia Viciano Víctor, de 21 años, fue trasladada en un helicóptero de la comunidad nativa de Matimpironi, en la región Ucayali, al hospital de Satipo del Ministerio de Salud, en el departamento de Junín, donde recibe la atención médica, luego de que sufriera una severa hemorragia tras dar a luz a su bebé.

La presidente de la República, Keiko Fujimori, destacó la labor del Rotafono de RPP e informó que el Ministerio de Defensa dispuso la ayuda inmediata a la madre de familia.

“Muchas gracias a RPP y a su Rotafono, que es tan importante porque a veces las familias que no tienen acceso a información ni a las autoridades se pudo conocer de este caso. El ministro de Defensa inmediatamente dispuso para darle todo el apoyo”, manifestó la jefa de Estado.

El Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), gestionó, en el marco del convenio interinstitucional con la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el traslado aéreo de emergencia de una madre que presentó una grave hemorragia posparto. 

Gracias a la rápida articulación entre las instituciones, la paciente fue trasladada oportunamente al Hospital Manuel A. Higa Arakaki, en Satipo, donde recibe atención especializada, señaló el Minsa. 

El SIS financiará integralmente las prestaciones de salud que requiera la paciente hasta su recuperación.

El SIS financiará integralmente las prestaciones de salud que requiera la paciente hasta su recuperación.

El SIS financiará integralmente las prestaciones de salud que requiera la paciente hasta su recuperación.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Madre es trasladada Rotafono Ucayali Keiko Fujiomori Minsa
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

 Ucayali: piden ayuda para trasladar en helicóptero a mujer grave tras dar a luz a su bebé

Ucayali: piden ayuda para trasladar en helicóptero a mujer grave tras dar a luz a su bebé

 San Martín: piden trasladar a un hospital de Lima a policía herido tras ataque armado en el distrito de Awajún

San Martín: piden trasladar a un hospital de Lima a policía herido tras ataque armado en el distrito de Awajún

 Chiclayo: esposa de paciente con leucemia clama por ambulancia para trasladarlo al INEN

Chiclayo: esposa de paciente con leucemia clama por ambulancia para trasladarlo al INEN
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot