Ucayali: trasladan a madre con grave hemorragia a hospital de Satipo tras pedido de ayuda

La madre de familia Bernicia Viciano Víctor, de 21 años, fue trasladada en un helicóptero de la comunidad nativa de Matimpironi, en la región Ucayali, al hospital de Satipo del Ministerio de Salud, en el departamento de Junín, donde recibe la atención médica, luego de que sufriera una severa hemorragia tras dar a luz a su bebé.

La presidente de la República, Keiko Fujimori, destacó la labor del Rotafono de RPP e informó que el Ministerio de Defensa dispuso la ayuda inmediata a la madre de familia.

“Muchas gracias a RPP y a su Rotafono, que es tan importante porque a veces las familias que no tienen acceso a información ni a las autoridades se pudo conocer de este caso. El ministro de Defensa inmediatamente dispuso para darle todo el apoyo”, manifestó la jefa de Estado.

El Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), gestionó, en el marco del convenio interinstitucional con la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el traslado aéreo de emergencia de una madre que presentó una grave hemorragia posparto.

Gracias a la rápida articulación entre las instituciones, la paciente fue trasladada oportunamente al Hospital Manuel A. Higa Arakaki, en Satipo, donde recibe atención especializada, señaló el Minsa.

El SIS financiará integralmente las prestaciones de salud que requiera la paciente hasta su recuperación.