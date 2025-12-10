Villa El Salvador: mujer que sobrevivió a accidente de tránsito fue trasladada a Hospital de Emergencias

Anne Sulluchuco fue evacuada hoy de Cañete al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. | Fuente: Rotafono
Anne Sulluchuco, una madre de 30 años, quien sobrevivió a un accidente de tránsito en la provincia limeña de Yauyos, fue trasladada hoy al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, luego de que su familia pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.
Sulluchuco fue evacuada esta madrugada del Hospital Nacional de Cañete del Ministerio de Salud al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador del Ministerio de Salud para una atención especializada debido a sus graves lesiones en el cerebro.
Paola Grande confirmó que su amiga Anne se encuentra internada en el área de Traumashock, donde es evaluada por los médicos.
“El hoy en la madrugada hicieron el traslado de Anne al hospital de Villa Emergencias de Villa El Salvador. Ella ya está instalada en el área de Traumachock II”, expresó.
Paola agradeció el apoyo que brindaron las autoridades sanitarias después de que se conociera el caso en el Rotafono de RPP y dijo que la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) supervisó de cerca todo el proceso de traslado.
“Gracias a todos por todo su apoyo, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) estuvo monitoreando todo el traslado”, expresó.
Anne quedó gravemente herida, luego de que la camioneta en la que viajaba junto con su familia se despistara y cayera a un abismo en Yauyos el 6 de diciembre. Solo ella y su esposo sobrevivieron al incidente.
Lamentablemente en el siniestro fallecieron la hija de dos años de ambos, así como sus suegros Rosalino Juan Reyes Ysla, exconsejero regional de Yauyos, Norma Celinda Reyes Jiménez y su cuñado Kevin Jair Reyes.
Mientras tanto, el esposo de Anne Sulluchuco se encuentra grave en el Hospital María Auxiliadora en Lima.
