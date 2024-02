Villa María del Triunfo: menor mordido por perro recibió la vacuna antirrábica

Ataque de mascota

La madre fue a Villa El Salvador junto con su hijo, para visitar a unos familiares y, a las 8:00 p.m. aproximadamente, mandó a su pequeño a comprar una gaseosa a la tienda más cercana. Al salir a la calle, un perro de raza pitbull salió de la vivienda de un vecino y lo atacó.

La herida, de diez centímetros, sangraba profusamente, por lo que el menor de 12 años quedó en shock. Al dar cuenta de lo ocurrido, la madre lo llevó al Hospital de Emergencias Villa El Salvador (HEVES) rápidamente. En el lugar, la herida fue suturada y le brindaron los cuidados necesarios.

Del mismo modo, le indicaron que debía acudir a unas citas en el Área de Infectología y Cirugía Pediátrica el jueves, 25 de enero. La señora acudió al establecimiento a las 5:00 a.m., pero le informaron que no había citas disponibles hasta la primera semana de febrero. Pese a que informó de la urgencia de la aplicación de la vacuna, le indicaron que no tenían disponibilidad de los inyectables.

Por ello, le recomendaron a la madre que vaya a la posta más cercana. Ella hizo caso, pero en el centro de salud del primer nivel también le dijeron que no había disponibilidad de la vacuna antirrábica. Sin embargo, le manifestaron que sí había en el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión de Villa María del Triunfo.

Ella acudió el mismo jueves, 25 de enero, al establecimiento, pero le informaron que no podían atender al menor por falta de del documento llamado C9. La señora puso su queja en el Libro de Reclamaciones y le generaron la documentación.

No obstante, los problemas continuaron, ya que las personas que la recibieron en el área de inmunización le negaron la vacuna antirrábica, argumentando que no abrirían un frasco para solo una persona. “Ella me dijo que no iba a abrir un frasco solo por un niño”, dijo la madre del joven perjudicado.

Sin embargo, la madre asegura que en este establecimiento había otras tres personas que necesitaban esta vacuna: un adulto, una anciana y un menor de la edad de su hijo. Pese a ello, el personal se comprometió a llamarla cuando tengan la cantidad de personas suficientes para abrir la dosis.

La señora fue a visitar a sus suegros y conversó con la dueña del perro. En un primer lugar, esta persona afirmó que se iba a hacer cargo, pero ahora ya no contesta el teléfono; solamente dijo que no tenía dinero. La madre de familia hizo la denuncia respectiva, ya que no sabe si el can tiene rabia o no, y la salud de su hijo está en juego.