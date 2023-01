Ciudadanos reportan bloqueos de carreteras en diferentes regiones del país

Ciudadanos reportan a través del Rotafono de RPP Noticias el bloqueo de diferentes carreteras a lo largo del país, situación que ha dejado varado a decenas de personas, entre los más afectados están los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La situación más critica es el cierre de la Panamericana Norte.

Bloqueos en el Norte del país

Desde la noche del martes 17 de enero se encuentra bloqueada esta vía nacional, en el distrito liberteños de Chao. Un grupo de manifestantes colocaron piedras y queman llantas en la zona, situación que generó una larga fila de buses interprovinciales y camiones de carga pesada queden varados.

Desde este lugar se comunicó la señora Kelly Lescano al Rotafono de RPP Noticias y señaló que ella y decenas de personas quedaron varados desde hace dos días. Sin embargo, los manifestantes dieron una tregua y dejaron pasar buses con dirección a Lima y al Norte.

“Tenemos dos días varados en Chao, no vemos presencia policial, no hay nadie. Estamos varados, hay niños que no tienen comida, lloran los niños por el calor”, señaló la señora al Rotafono.

Los transportistas de carga pesada también son afectados, debido a que trasladan alimentos y temen que se malogre. Un ciudadano indicó que traslada toneladas de limón desde Piura a los mercados de Lima, pero no pueden llegar a su destino y temen perderlo todo. La misma situación es con los transportistas que llevan frutas del Norte a la capital.