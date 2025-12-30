Cusco: turistas varados en estación de Aguas Calientes tras accidente de trenes

A través del Rotafono de RPP, turistas nacionales y extranjeros varados en la estación ferroviaria de Aguas Calientes se quejaron por el retraso de las salidas del tren de Machupicchu a Ollantaytambo, en la región Cusco, luego de que se registrara un accidente de tránsito esta tarde.
Cynthia Zorogastúa explicó que el tren de la empresa PeruRail estaba programado para salir a Ollantaytambo a las 2:30 de la tarde, pero hasta el momento no tienen información respecto a qué hora se va a reprogramar el viaje.
“Mi tren salía a las 2:30 de la tarde y hasta el momento no nos dicen si el problema se solucionará hoy o debemos buscar alojamiento. Solo responden con que no tienen información. Todos los turista están desesperados y es terrible el manejo de comunicación de ambas empresas”, expresó con preocupación.
Detalló que en la boletería de la estación de Aguas Calientes hay familias peruanas y extranjeras, adultos mayores y niños, quienes necesitan trasladarse a Ollantaytambo para continuar con su viaje en Cusco.
Una ciudadana chilena también expresó su incomodidad, ya que no hay información sobre cuándo se reanudarán los viajes.
"Ya llevamos más de 3 horas esperando que nos den alguna solución y ha sido bastante escaso, ¿no? La comunicación que han tenido con nosotros acá en la estación. Yo vengo de vacaciones, estaba acá con algunas amigas acá precisamente y bueno teníamos nuestros planes también y no nos han dado ninguna solución hasta el momento", manifestó.
En tanto, los servicios ferroviarios continuarán suspendidos de forma temporal tras el choque de dos trenes de los operadores Inca Rail y PeruRail S.A. registrada en el sector Pampacahua, informó Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea del suroriente del país.
El choque frontal de trenes en el kilómetro 88 de la vía férrea Ollantaytambo-Machupicchu, en la región Cusco, dejó una persona fallecida y 40 pasajeros heridos, según confirmó la Policía Nacional.
