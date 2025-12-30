Cusco: turistas varados en estación de Aguas Calientes tras accidente de trenes

A través del Rotafono de RPP, turistas nacionales y extranjeros varados en la estación ferroviaria de Aguas Calientes se quejaron por el retraso de las salidas del tren de Machupicchu a Ollantaytambo, en la región Cusco, luego de que se registrara un accidente de tránsito esta tarde.

Cynthia Zorogastúa explicó que el tren de la empresa PeruRail estaba programado para salir a Ollantaytambo a las 2:30 de la tarde, pero hasta el momento no tienen información respecto a qué hora se va a reprogramar el viaje.

“Mi tren salía a las 2:30 de la tarde y hasta el momento no nos dicen si el problema se solucionará hoy o debemos buscar alojamiento. Solo responden con que no tienen información. Todos los turista están desesperados y es terrible el manejo de comunicación de ambas empresas”, expresó con preocupación.

Detalló que en la boletería de la estación de Aguas Calientes hay familias peruanas y extranjeras, adultos mayores y niños, quienes necesitan trasladarse a Ollantaytambo para continuar con su viaje en Cusco.

Una ciudadana chilena también expresó su incomodidad, ya que no hay información sobre cuándo se reanudarán los viajes.

"Ya llevamos más de 3 horas esperando que nos den alguna solución y ha sido bastante escaso, ¿no? La comunicación que han tenido con nosotros acá en la estación. Yo vengo de vacaciones, estaba acá con algunas amigas acá precisamente y bueno teníamos nuestros planes también y no nos han dado ninguna solución hasta el momento", manifestó.