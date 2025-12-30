menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Tránsito y transporte

Cusco: turistas varados en estación de Aguas Calientes tras accidente de trenes

Rotafono de RPP | Cientos de pasajeros nacionales y extranjeros piden que se informe cuándo se reanudarán los viajes en las estaciones de trenes de las empresas Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en Machupicchu.
| | Laura Urbina Saldaña
Turistas varados en la estación ferroviaria de Aguas Calientes se quejaron por el retraso de las salidas del tren de Machupicchu a Ollantaytambo.
Turistas varados en la estación ferroviaria de Aguas Calientes se quejaron por el retraso de las salidas del tren de Machupicchu a Ollantaytambo. | Fuente: Rotafono

A través del Rotafono de RPP, turistas nacionales y extranjeros varados en la estación ferroviaria de Aguas Calientes se quejaron por el retraso de las salidas del tren de Machupicchu a Ollantaytambo, en la región Cusco, luego de que se registrara un accidente de tránsito esta tarde.

Cynthia Zorogastúa explicó que el tren de la empresa PeruRail estaba programado para salir a Ollantaytambo a las 2:30 de la tarde, pero hasta el momento no tienen información respecto a qué hora se va a reprogramar el viaje.

“Mi tren salía a las 2:30 de la tarde y hasta el momento no nos dicen si el problema se solucionará hoy o debemos buscar alojamiento. Solo responden con que no tienen información. Todos los turista están desesperados y es terrible el manejo de comunicación de ambas empresas”, expresó con preocupación.

Detalló que en la boletería de la estación de Aguas Calientes hay familias peruanas y extranjeras, adultos mayores y niños, quienes necesitan trasladarse a Ollantaytambo para continuar con su viaje en Cusco.  

Una ciudadana chilena también expresó su incomodidad, ya que no hay información sobre cuándo se reanudarán los viajes.

"Ya llevamos más de 3 horas esperando que nos den alguna solución y ha sido bastante escaso, ¿no? La comunicación que han tenido con nosotros acá en la estación. Yo vengo de vacaciones, estaba acá con algunas amigas acá precisamente y bueno teníamos nuestros planes también y no nos han dado ninguna solución hasta el momento", manifestó. 

Hay familias peruanas y extranjeras, adultos mayores y niños, quienes necesitan trasladarse a Ollantaytambo para continuar con su viaje en Cusco.

Hay familias peruanas y extranjeras, adultos mayores y niños, quienes necesitan trasladarse a Ollantaytambo para continuar con su viaje en Cusco. | Fuente: Rotafono

Servicios de tren suspendidos 

En tanto, los servicios ferroviarios continuarán suspendidos de forma temporal tras el choque de dos trenes de los operadores Inca Rail y PeruRail S.A. registrada en el sector Pampacahua, informó Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea del suroriente del país.

Te recomendamos
Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

 Loreto: padre e hija desaparecieron en el río Amazonas tras hundimiento de la embarcación en la que iban

Loreto: padre e hija desaparecieron en el río Amazonas tras hundimiento de la embarcación en la que iban

El choque frontal de trenes en el kilómetro 88 de la vía férrea Ollantaytambo-Machupicchu, en la región Cusco, dejó una persona fallecida y 40 pasajeros heridos, según confirmó la Policía Nacional. 

MTC ha iniciado los procedimientos administrativos para determinar responsabilidades.

MTC ha iniciado los procedimientos administrativos para determinar responsabilidades. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Turistas varados en Machupicchu Cusco Rotafono Choque de trenes
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

Cusco: choque de trenes deja un fallecido y varios heridos en la vía férrea a Machupicchu

 Comas: vecinos reportan semáforos averiados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde

Comas: vecinos reportan semáforos averiados en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde

 San Juan de Miraflores: vecinos reportan avería de semáforo en la avenida Los Héroes

San Juan de Miraflores: vecinos reportan avería de semáforo en la avenida Los Héroes

 Ate: piden justicia para joven bailarina que quedó grave tras ser atropellada

Ate: piden justicia para joven bailarina que quedó grave tras ser atropellada
Otros casos similares
Ciudadano reporta accidente vehicular en la Panamericana Sur en Lurín

Ciudadano reporta accidente vehicular en la Panamericana Sur en Lurín

Ate Vitarte: vecinos reportan semáforos malogrados y temen que se registre accidentes

Ate Vitarte: vecinos reportan semáforos malogrados y temen que se registre accidentes
Conductores reportan que motociclistas realizan peligrosas piruetas en la Costa Verde

Conductores reportan que motociclistas realizan peligrosas piruetas en la Costa Verde
Chilca: reportan accidente en la Panamericana Sur y se registra congestionamiento vehicular

Chilca: reportan accidente en la Panamericana Sur y se registra congestionamiento vehicular

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot