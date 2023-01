La Libertad: pasajeros varados en la Panamericana Norte por bloqueos en Virú y Chao

Más seguridad

Los pasajeros pidieron presencia policial debido a que los manifestantes queman llantas en los piquetes y colocan piedras para evitar el pase. “Se requiere urgente liberar la vía, no hay ningún policía, no hay ningún militar, no hay nada, está totalmente dominada por la turba”, dijo el señor Robert Machuca, quien se encuentra varado en Virú.

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Ahora ya puedes descargar la nueva aplicación y enviarnos audios, videos e imágenes para que nuestros periodistas de RPP atiendan tu caso. Descárgala aquí: https://acortar.link/VBl4Mb.