Amazonas: intensas lluvias inundan cultivos, casas y la estación de Petroperú en el distrito de Imaza [VIDEO]

La agente municipal del caserío de Kusu Grande, Maroli López reportó al Rotafono de RPP que las intensas lluvias han inundado casas, cultivos y la estación número seis de Petroperú en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, región Amazonas.

La dirigente comentó que los ríos Kusu e Imaza se han desbordado tras las lluvias torrenciales, generando perjuicios en las piscigranjas y viviendas de las comunidades Awajún. Además, han perdido animales domésticos como gallinas. El campamento y la losa deportiva de Petroperú también se ha inundado, añadió.

Maroli López precisó que la población no está preparada para manejar esta emergencia, la cual no se registraba hace más de 10 años, por lo que piden la pronta atención de las autoridades.

En tanto, César Fernández, el teniente gobernador del caserío de La Unión dijo que la lluvia intensa comenzó hoy viernes a las 4 de la mañana, causando daños en las viviendas y cultivos de yuca, plátano y ají tabasco.