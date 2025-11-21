menu
Eventos naturales

Amazonas: intensas lluvias inundan cultivos, casas y la estación de Petroperú en el distrito de Imaza [VIDEO]

Rotafono de RPP | La fuerte lluvia ha arrasado con todo a su paso en este sitio de Amazonas y los pobladores piden ayuda a las autoridades correspondientes para que no los dejen desamparados.
| | Laura Urbina Saldaña
Los pobladores de esta zona de Amazonas indicaron que la lluvia se ha llevado todo a su paso
Los pobladores de esta zona de Amazonas indicaron que la lluvia se ha llevado todo a su paso | Fuente: Rotafono

La agente municipal del caserío de Kusu Grande, Maroli López reportó al Rotafono de RPP que las intensas lluvias han inundado casas, cultivos y la estación número seis de Petroperú en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, región Amazonas

La dirigente comentó que los ríos Kusu e Imaza se han desbordado tras las lluvias torrenciales, generando perjuicios en las piscigranjas y viviendas de las comunidades Awajún. Además, han perdido animales domésticos como gallinas. El campamento y la losa deportiva de Petroperú también se ha inundado, añadió. 

Maroli López precisó que la población no está preparada para manejar esta emergencia, la cual no se registraba hace más de 10 años, por lo que piden la pronta atención de las autoridades. 

En tanto, César Fernández, el teniente gobernador del caserío de La Unión dijo que la lluvia intensa comenzó hoy viernes a las 4 de la mañana, causando daños en las viviendas y cultivos de yuca, plátano y ají tabasco. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Amazonas fuertes lluvias Bagua rotafono
