Áncash: cuarenta docentes no pueden llegar a colegios por bloqueo de carretera tras lluvias intensas

Yoni hace un llamado a las autoridades del Gobierno Regional, para que puedan llevar las maquinarias cuanto antes.
Cuarenta docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria no pueden acudir a sus escuelas en el distrito de Aczo, en la provincia de Antonio Raimondi, región Áncash, debido al bloqueo de carreteras por la caída de piedras a consecuencia de las intensas lluvias.
Yoni Márquez, docente del Colegio Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que se encuentra aislado hace 12 horas en el centro poblado de Uchupata, distrito de Aczo.
El maestro advirtió que muchos profesores aún no llegan a sus centro educativos en Santa Rosa, Uchupata, Cormo, Yurayaco y Huaracayoc y teme que los alumnos se queden varados en la carretera por el mismo hecho.
El educador afirma que tampoco llegan alimentos a la zona desde hace una semana y no hay el servicio de agua potable e insumos de primera necesidad a consecuencia del bloqueo de la vía.
“Somos 40 docentes de Santa Rosa, Uchupata, Cormo, Yurayaco y Huaracayoc que nos encontramos aislados, no tenemos servicio deaAgua potable, no hay insumos de primera necesidad, hay desabastecimiento general, puesto que todos los accesos están bloqueados”, explicó.
Profesor que esta situación puede complicar el trayecto de los estudiantes para acudir a sus respectivos colegios.
El docente Yoni hace un llamado a las autoridades del Gobierno Regional de Áncash para que puedan llevar las maquinarias cuanto antes y desbloquear la carretera de acceso al centro poblado de Uchupata, la cual forma parte de un proyecto vial que conecta Huaytuna-Uchupata-Aczo-Chingas-Llamellin.
“Estamos aislados los docentes que hemos llegado hoy luego de más de 12 horas de viaje de diferentes lugares, requerimos que las autoridades competentes declaren en emergencia, pero nadie nos hace caso”, expresó.
"Esta ruta es clave para la conectividad en la zona de los Conchucos”, dijo Yoni.
El docente afirma que escucharon ruidos estruendosos en la carretera tras el deslizamiento de piedras.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.