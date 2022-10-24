Áncash: cuarenta docentes no pueden llegar a colegios por bloqueo de carretera tras lluvias intensas

Cuarenta docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria no pueden acudir a sus escuelas en el distrito de Aczo, en la provincia de Antonio Raimondi, región Áncash, debido al bloqueo de carreteras por la caída de piedras a consecuencia de las intensas lluvias.

Yoni Márquez, docente del Colegio Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que se encuentra aislado hace 12 horas en el centro poblado de Uchupata, distrito de Aczo.

El maestro advirtió que muchos profesores aún no llegan a sus centro educativos en Santa Rosa, Uchupata, Cormo, Yurayaco y Huaracayoc y teme que los alumnos se queden varados en la carretera por el mismo hecho.

El educador afirma que tampoco llegan alimentos a la zona desde hace una semana y no hay el servicio de agua potable e insumos de primera necesidad a consecuencia del bloqueo de la vía.

“Somos 40 docentes de Santa Rosa, Uchupata, Cormo, Yurayaco y Huaracayoc que nos encontramos aislados, no tenemos servicio deaAgua potable, no hay insumos de primera necesidad, hay desabastecimiento general, puesto que todos los accesos están bloqueados”, explicó.