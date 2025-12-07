Áncash: reportan incendios forestales en distintos centros poblados desde hace más de 24 horas [VIDEO]

Oscar Orellano Mallqui se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que se registra un incendio forestal en uno de los cerros del centro poblado de Monserrate, ubicado en el distrito y provincia de Aija, en la región de Áncash desde la tarde de este último viernes 5 de diciembre.

El vecino indicó que el fuego inició en este lugar de Aija, pero se ha extendido a los centros poblados y distritos aledaños. Van más de 48 horas y las llamas siguen sin apagarse, y ninguna autoridad está en la zona, por más que los pobladores de esta zona han llamado en repetidas ocasiones.

El señor Oscar calificó al incendio de "incontrolable" y el fuego sigue arrasando con toda la flora y fauna silvestre. La gente que vive en estos centro poblados también está en riesgo; así como, los animales que tienen y sus casas. Por ello, exigen la presencia de los bomberos y distintas autoridades.

"Oscar Orellano se encuentra muy preocupado porque no hay nadie que apague el incendio forestal y teme que siga avanzando. quisiéramos un llamado a la al COAR regional o a las entidades pertinentes para que tomen acciones", señaló el ciudadano que vive en esta parte de Áncash.