Eventos naturales

Áncash: reportan incendios forestales en distintos centros poblados desde hace más de 24 horas [VIDEO]

Rotafono de RPP | Pobladores de los centros poblados de Monserrate y de Pasacancha, en Áncash indicaron que el fuego avanza y arrasa con toda la flora y fauna del lugar.
| | Victor Pacheco
Son dos zonas donde se registra un incendio forestal en Áncash
Son dos zonas donde se registra un incendio forestal en Áncash | Fuente: Rotafono

Oscar Orellano Mallqui se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que se registra un incendio forestal en uno de los cerros del centro poblado de Monserrate, ubicado en el distrito y provincia de Aija, en la región de Áncash desde la tarde de este último viernes 5 de diciembre.

El vecino indicó que el fuego inició en este lugar de Aija, pero se ha extendido a los centros poblados y distritos aledaños. Van más de 48 horas y las llamas siguen sin apagarse, y ninguna autoridad está en la zona, por más que los pobladores de esta zona han llamado en repetidas ocasiones.

El señor Oscar calificó al incendio de "incontrolable" y el fuego sigue arrasando con toda la flora y fauna silvestre. La gente que vive en estos centro poblados también está en riesgo; así como, los animales que tienen y sus casas. Por ello, exigen la presencia de los bomberos y distintas autoridades.

"Oscar Orellano se encuentra muy preocupado porque no hay nadie que apague el incendio forestal y teme que siga avanzando. quisiéramos un llamado a la al COAR regional o a las entidades pertinentes para que tomen acciones", señaló el ciudadano que vive en esta parte de Áncash.

Hay otro incendio forestal aparentemente más fuerte en otra zona de Áncash
Hay otro incendio forestal aparentemente más fuerte en otra zona de Áncash | Fuente: Rotafono

Otro incendio forestal en Áncash

Kari Romero se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que desde las 5.00 p. m. de este último sábado se registra un incendio forestal en el centro poblado de Pasacancha, ubicado en el distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas, región Áncash.

La ciudadana comentó que esta emergencia sigue arrasando todo a su paso y los pobladores que viven cerca temen que sus casas sean devoradas por el fuego. Asimismo, dijo que no hay ninguna autoridad en el lugar; mientras tanto, las llamas siguen ardiendo en la falsa de los cerros.

"Necesitamos apoyo. Por favor, el incendio es de gran magnitud. Hemos salido la población, pero no podemos controlarlo. Solicitamos el apoyo de las entidades que corresponden", agregó un poblador de la zona.

Este incendio forestal es en el distrito de Cashapampa en la provincia de Sihuas
Este incendio forestal es en el distrito de Cashapampa en la provincia de Sihuas | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Áncash Incendio forestal Incendio rotafono
