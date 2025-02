Arequipa: pasajeros preocupados por no poder viajar por vía aérea y por tierra tras derrumbes [VIDEO]

Más personas varadas en Arequipa

Isabel Bravo se encuentra varada en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, debido a otro derrumbe tras intensas lluvias en el lugar. Hasta ahora, nadie les ha dado información sobre el reinicio del viaje.

“Yo estoy desde la nueve de la noche, me dirijo a la ciudad de Arequipa, aquí no hay ni baños, no te quieren prestar ni los servicios higiénicos”, manifestó la ciudadana.

Las autoridades de la policía de carretera confirmaron que la vía que se encuentra en Atico se encuentra bloqueada desde el kilómetro 729 hasta el km 733 por el deslizamiento de piedras y rocas.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, José Luis Barrezueta, informó que ya se encuentran realizando la limpieza de la vía en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo que los viajes podrían reiniciarse a las 9:00 a. m.