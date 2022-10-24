Ayacucho: alcalde pide ayuda luego de que puente colapsara tras intensas lluvias

Eder Allcca Medina, alcalde del distrito de Sancos, en la región Ayacucho, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, luego de que el puente carrozable de cemento Ccaccella colapsara ayer por la noche, tras las intensas lluvias. El incidente ha dejado a cinco comunidades incomunicadas.
Según el burgomaestre, las comunidades afectadas son Palca, Chically, San Luis Baja, Calapampa, Caja y Condor Arma y necesitan de manera urgente un puente modular para que la población pueda retomar el tránsito sin ningún problema.
“Mi población ha sido azotada por las intensas lluvias y a consecuencia de ello, cinco anexos de mi distrito se encuentran aislados, sin acceso para poder llevar ayuda de alimentos, agua y medicinas”, afirmó el alcalde.
El alcalde Eder reveló que el puente carrozable Ccaccella aún no se había inaugurado, por lo que lamenta que el presupuesto de cinco millones, destinado para ello, se haya visto afectado.
Explicó que el puente estaba siendo construido por una empresa de la compañía minera Sotrani, luego de que llegara a un convenio con la comunidad campesina de Sancos a cambio de explotar sus terrenos.
Indicó que las obras se iniciaron en marzo del año pasado y debían culminar en julio, por lo que se advierte el incumplimiento del plazo de ejecución.
"Es una empresa que se dedica a extraer recursos del distrito de Sancos, que es el oro, ha hecho un convenio con la comunidad campesinas de Sancos, no con la municipalidad, a cambio de que le autoricen sus tierras para seguir explorando y explotando (...) Acá la responsable de la ejecución de este puente, al parecer, mal hecho, es la empresa Minera Sotrami", afirmó Allcca.
Asimismo, Eder Allca pide ayuda al Gobierno Regional de Ayacucho para que puedan abastecer a la población afectada mediante donaciones, víveres y medicinas porque teme que la situación se agrave tras no haber una vía que comunique a los habitantes.
Según el alcalde de Sancos, son alrededores de seis mil pobladores afectados a causa del puente destruído. “Necesitamos ayuda urgente de parte del gobernador regional Wilfredo Oscorima y del presidente de la República, José Jerí”, solicitó.
