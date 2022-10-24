Ayacucho: alcalde pide ayuda luego de que puente colapsara tras intensas lluvias

Alcalde revela que el puente aún se encontraba en construcción





El alcalde Eder reveló que el puente carrozable Ccaccella aún no se había inaugurado, por lo que lamenta que el presupuesto de cinco millones, destinado para ello, se haya visto afectado.

Explicó que el puente estaba siendo construido por una empresa de la compañía minera Sotrani, luego de que llegara a un convenio con la comunidad campesina de Sancos a cambio de explotar sus terrenos.

Indicó que las obras se iniciaron en marzo del año pasado y debían culminar en julio, por lo que se advierte el incumplimiento del plazo de ejecución.



"Es una empresa que se dedica a extraer recursos del distrito de Sancos, que es el oro, ha hecho un convenio con la comunidad campesinas de Sancos, no con la municipalidad, a cambio de que le autoricen sus tierras para seguir explorando y explotando (...) Acá la responsable de la ejecución de este puente, al parecer, mal hecho, es la empresa Minera Sotrami", afirmó Allcca.