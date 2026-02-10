Ayacucho: tormenta de lluvia y granizada afecta a colegio Abraham Maurtua en Coracora

Desde el distrito de Coracora, el director de la institución educativa Abraham Maurtua N° 24219, en la región Ayacucho, Edgar Ccanto, reportó graves daños estructurales del local escolar tras una tormenta de granizo y lluvias intensas que se registró el último lunes.
El docente Ccanto contó que la granizada provocó el colapso del techo de un salón, la inundación del patio y de las aulas de innovación tecnológica, así como el deterioro de diversos materiales pedagógicos.
“Después de la lluvia torrencial y granizada, una de las aulas de material prefabricado de la institución educativa ha quedado totalmente colapsada, el techo se ha hundido y está lleno de agua el salón. Además, algunos materiales se han deteriorado”, relató.
De la misma manera, comentó que los módulos escolares y el grass sintético del campo deportivo están llenos de granizada, mientras que los techos de las aulas tienen grandes orificios por donde se filtra el agua.
Ante esta emergencia, el director Edgar Ccanto solicitó la intervención inmediata de Defensa Civil para evaluar los riesgos y reparar las instalaciones de la escuela de Coracora, donde estudian 500 alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria.
“Tenemos problemas muy serios en la I.E. 24219. Necesitamos la intervención urgente de las autoridades porque hace muchos años estamos en el olvido. Prácticamente más de 500 estudiantes de los tres niveles educativos vivimos en el abandono, por favor, intervengan en el beneficio de los hijos del pueblo”, expresó el docente.
El maestro requiere la ayuda urgente para garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar que las clases se vean interrumpidas por el mal estado del centro educativo.
