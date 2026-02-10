Ayacucho: tormenta de lluvia y granizada afecta a colegio Abraham Maurtua en Coracora

Desde el distrito de Coracora, el director de la institución educativa Abraham Maurtua N° 24219, en la región Ayacucho, Edgar Ccanto, reportó graves daños estructurales del local escolar tras una tormenta de granizo y lluvias intensas que se registró el último lunes.

El docente Ccanto contó que la granizada provocó el colapso del techo de un salón, la inundación del patio y de las aulas de innovación tecnológica, así como el deterioro de diversos materiales pedagógicos.

“Después de la lluvia torrencial y granizada, una de las aulas de material prefabricado de la institución educativa ha quedado totalmente colapsada, el techo se ha hundido y está lleno de agua el salón. Además, algunos materiales se han deteriorado”, relató.

De la misma manera, comentó que los módulos escolares y el grass sintético del campo deportivo están llenos de granizada, mientras que los techos de las aulas tienen grandes orificios por donde se filtra el agua.