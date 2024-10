Chorrillos: reportan deslizamiento de piedras en la zona de La Herradura [VIDEO]

Pronunciamiento de la Municipalidad de Chorrillos

Carlos Felipa, subgerente de gestión de riesgos de desastres de la comuna antes mencionada, dijo a RPP que el deslizamiento se produjo alrededor de la 1.00 a. m. y las unidades de Serenazgo clausuraron el tránsito de esta zona lo más rápido posible.

“Está vía no es principal y no es transitada con mucha fluidez”, agregó el subgerente. En ese sentido, sostuvo que no se abrirá hasta que la zona sea totalmente segura y que se realizará la limpieza respectiva con maquinaria pesada, para sacar las rocas de la vía.

Con respecto a acciones de prevención que harán, manifestó que se hizo unos estudios del lugar para determinar cuáles son los puntos más críticos del distrito y que están a la espera de los resultados.