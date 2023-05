Cusco: agricultores de Anta perdieron cultivos por las intensas nevadas

Anta llena de nieve

El señor Luis Justiniani Franco se comunicó con el Rotafono de RPP desde la provincia de Anta para reportar que gran cantidad de nieve cubrió toda la zona donde vive, lo cual no es usual; por ello, está consternado. Su familia se dedica a la agricultura; así como, varias comunidades de alrededor.



El ciudadano dijo que su familia tiene cultivos de habas, maíz, cebada, avena, trigo, quinua y harina; sin embargo, todas las parcelas han quedado cubiertas de nieves y destrozadas. El hombre sostuvo que todos estos cereales se echaron a perder totalmente.

Esto ha hecho que su padre quede devastado y sostuvo que todos los comuneros de la zona están altamente preocupados por esta situación, ya que no pueden trabajar. Por lo tanto, no tienen como solventarse y no se sabe cuándo dejará de nevar. Además, tienen que volver a sembrar todo desde cero.