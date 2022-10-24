menu
Eventos naturales

Huancavelica: director pide ayuda tras huaico que afectó instalaciones de colegio en Salcabamba

Rotafono de RPP | El director del colegio José Carlos Mariátegui, William Munive Canchanya, dijo que el huaico llegó al distrito aproximadamente a la una de la madrugada y arrasó con gran parte de la infraestructura, dejándola inservible.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
William pide ayuda a las autoridades para que puedan acudir cuanto antes a la zona.
William pide ayuda a las autoridades para que puedan acudir cuanto antes a la zona.

William Munive Canchanya se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para la institución educativa José Carlos Mariátegui, luego de que un huaico afectara gravemente sus instalaciones. El centro educativo está ubicado en el distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, región de Huancavelica.

El director del colegio informó que el huaico llegó al distrito aproximadamente a la una de la madrugada y arrasó con gran parte de la infraestructura, dejándola inservible.

“La institución educativa ha sufrido un huaico de grandes proporciones que prácticamente ha inutilizado el colegio; el centro educativo ha sido declarado inhabitable”, afirmó.

En los videos enviados al Rotafono de RPP se observa el colapso de los servicios higiénicos, pasillos y cercos perimétricos que protegían el plantel.

Finalmente, William Munive pidió la intervención urgente de las autoridades para que acudan a la zona y brinden el apoyo necesario, a fin de garantizar un adecuado inicio de clases para los cerca de 96 estudiantes de nivel secundario afectados por la emergencia.

Sepa más:
huaico lluvias colegio Rotafono Huancavelica
