Huánuco: pasajeros reportan que huaico bloquea la carretera central

En el video se pudo observar una gran fila de trailers de carga, así como pasajeros con sus maletas de viaje caminando por la zona tratando de pasar este evento natural. Para ellos, algunos pobladores de la zona comenzaron a alquilar botas por el barro que se encontraba en el lugar.

Rossy Escudero, a través de las redes sociales, hizo un llamado a las autoridades para que puedan llegar a la zona con los equipos y maquinarias especializadas para despejar la vía.