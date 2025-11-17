Huánuco: pasajeros reportan que huaico bloquea la carretera central

Usuarios se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que se encuentran varados desde la madrugada de este lunes debido a la caída de un huaico entre las localidades de Ambo y Huancachupa, en Huánuco.
Al promediar las cuatro de la mañana, un huaico cayó sobre la carretera central, a pocos kilómetros después del puente de Huancachupa según refirió la usuaria Rossy Escudero, mediante una transmisión en TikTok.
"Ya pasaron más de 5 horas del derrumbe a la entrada de la ciudad de Huánuco, no llega ningún maquinaria mientras tanto los transeúntes de Huánuco poniendo en riesgo sus vidas tratan de cruzar. Hago un llamado urgente a las autoridades por medio de ustedes para que tomen las medidas inmediatas para habilitar el pase. Es indignante la indiferencia e ineptitud de nuestras autoridades.", explicó Bécquer Edison Patricio De La Torre, un pasajero que quedó varado.
En el video se pudo observar una gran fila de trailers de carga, así como pasajeros con sus maletas de viaje caminando por la zona tratando de pasar este evento natural. Para ellos, algunos pobladores de la zona comenzaron a alquilar botas por el barro que se encontraba en el lugar.
Rossy Escudero, a través de las redes sociales, hizo un llamado a las autoridades para que puedan llegar a la zona con los equipos y maquinarias especializadas para despejar la vía.
