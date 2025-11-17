menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Eventos naturales

Huánuco: pasajeros reportan que huaico bloquea la carretera central

Rotafono de RPP | Al promediar las cuatro de la mañana, un huaico arribó en la carretera central entre los sectores de Ambo y Huancachupa.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Bécquer Edison Patricio De La Torre pide ayuda para que maquinarias lleguén a la zona.
Bécquer Edison Patricio De La Torre pide ayuda para que maquinarias lleguén a la zona.

Usuarios se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que se encuentran varados desde la madrugada de este lunes debido a la caída de un huaico entre las localidades de Ambo y Huancachupa, en Huánuco. 

Al promediar las cuatro de la mañana, un huaico cayó sobre la carretera central, a pocos kilómetros después del puente de Huancachupa según refirió la usuaria Rossy Escudero, mediante una transmisión en TikTok.

Te recomendamos
Pucallpa: paciente diabético denuncia que desde hace seis meses no encuentra reactivo para realizarse examen

Pucallpa: paciente diabético denuncia que desde hace seis meses no encuentra reactivo para realizarse examen

 Familiares lograron encontrar a joven con diabetes y discapacidad que desapareció tras salir de su vivienda

Familiares lograron encontrar a joven con diabetes y discapacidad que desapareció tras salir de su vivienda

"Ya pasaron más de 5 horas del derrumbe a la entrada de la ciudad de Huánuco, no llega ningún maquinaria mientras tanto los transeúntes de Huánuco poniendo en riesgo sus vidas tratan de cruzar. Hago un llamado urgente a las autoridades por medio de ustedes para que tomen las medidas inmediatas para habilitar el pase. Es indignante la indiferencia e ineptitud de nuestras autoridades.", explicó Bécquer Edison Patricio De La Torre, un pasajero que quedó varado. 

En el video se pudo observar una gran fila de trailers de carga, así como pasajeros con sus maletas de viaje caminando por la zona tratando de pasar este evento natural. Para ellos, algunos pobladores de la zona comenzaron a alquilar botas por el barro que se encontraba en el lugar.

Rossy Escudero, a través de las redes sociales, hizo un llamado a las autoridades para que puedan llegar a la zona con los equipos y maquinarias especializadas para despejar la vía. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
huaico carretera central Huánuco Rotafono carretera Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Huánuco: pobladores reportan que huaico afectó la pista del centro poblado Vista Alegre

Huánuco: pobladores reportan que huaico afectó la pista del centro poblado Vista Alegre

 Madre de Dios: pobladores de Villa Salvación en Manu aislados piden ayuda tras huaicos registrados [VIDEO]

Madre de Dios: pobladores de Villa Salvación en Manu aislados piden ayuda tras huaicos registrados [VIDEO]

 Cajamarca: pobladores del distrito de Miracosta aislados por crecida del río Sangana [VIDEO]

Cajamarca: pobladores del distrito de Miracosta aislados por crecida del río Sangana [VIDEO]

 Cusco: pobladores incomunicados tras deslizamiento de cerro en Santa Lucía

Cusco: pobladores incomunicados tras deslizamiento de cerro en Santa Lucía
Otros casos similares
Incendio forestal afecta a las comunidades de Salkantay y Ccoyllor desde hace más de una semana

Incendio forestal afecta a las comunidades de Salkantay y Ccoyllor desde hace más de una semana
Pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal que arrasa con hectáreas de junco en Huacho

Pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal que arrasa con hectáreas de junco en Huacho

Amazonas: vecinos reportan fuertes lluvias con granizadas en Rodríguez de Mendoza

Amazonas: vecinos reportan fuertes lluvias con granizadas en Rodríguez de Mendoza
Apurímac: incendio forestal fue controlado gracias a fuertes lluvias y no por las autoridades

Apurímac: incendio forestal fue controlado gracias a fuertes lluvias y no por las autoridades

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot