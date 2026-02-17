menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Eventos naturales

Ica: pobladores piden ayuda luego de que río se desborde e inunde chacras [VIDEO]

Rotafono de RPP | Un hombre se dio cuenta que las aguas del río en Ica habían llegado a sus chacras a las 4.00 a. m. y comentó que solicitó ayuda a la Municipalidad, pero le indicaron que no tenían maquinarias.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ebert Cabrera Bendezu brinda detalles sobre la crítica situación que sucede en Ica.
Ebert Cabrera Bendezu brinda detalles sobre la crítica situación que sucede en Ica.

Ebert Cabrera Bendezu se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda luego de que el desborde del río Ica arrasara con diversos cultivos en el sector de Córdova, distrito de Ocucaje, provincia de Ica

Al promediar las 4.00 a. m. se dio cuenta de que el agua del río Ica había ingresado a las casi dos hectáreas de chacras que tiene y acabó con todos los cultivos de uvas y granados. Además, comentó que tenía pozas de agua que provenían de río, pero a causa del aumento del caudal también rebalsaron y arrasó con las chacras. 

Según Ebert Cabrera, las pérdidas económicas ascenderían a los 100 mil soles y su chacra no sería la única afectada, ya que los cultivos de las zonas aledañas también se perjudicaron. 

“La crecida del río, en la mañana, a las cuatro de la mañana, ha roto la rivera del río, varios puntos, y en este sector de Córdova, ha afectado tierras de cultivo, está ingresando y afecta a cultivos de granados, uvas, pallar y sigue ingresando el agua”, afirmó.

Te recomendamos
Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

 Joven apurimeña con derrame cerebral fue trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Joven apurimeña con derrame cerebral fue trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Pobladores reiteran pedido de ayuda

El ciudadano afirmó que ha intentado pedir ayuda a las autoridades municipales, pero que le dijeron que no tenían maquinarias suficientes. Asimismo, sostuvo que una vez que baje el caudal deben reforzarse las riberas del río. 

“Los agricultores estamos preocupados, porque vemos como está ingresando el agua a todos nuestros cultivos y no podemos hacer nada”, finalizó Ebert. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Ica desborde río sembríos cultvos Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ayacucho: tormenta de lluvia y granizada afecta a colegio Abraham Maurtua en Coracora

Ayacucho: tormenta de lluvia y granizada afecta a colegio Abraham Maurtua en Coracora

 Huancavelica: director pide ayuda tras huaico que afectó instalaciones de colegio en Salcabamba

Huancavelica: director pide ayuda tras huaico que afectó instalaciones de colegio en Salcabamba

 Ayacucho: alcalde pide ayuda luego de que puente colapsara tras intensas lluvias

Ayacucho: alcalde pide ayuda luego de que puente colapsara tras intensas lluvias

 Canta: alertan aumento del caudal del río Chillón y falta de trabajos de descolmatación

Canta: alertan aumento del caudal del río Chillón y falta de trabajos de descolmatación
Otros casos similares
Incendio forestal afecta a las comunidades de Salkantay y Ccoyllor desde hace más de una semana

Incendio forestal afecta a las comunidades de Salkantay y Ccoyllor desde hace más de una semana
Pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal que arrasa con hectáreas de junco en Huacho

Pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal que arrasa con hectáreas de junco en Huacho

Amazonas: vecinos reportan fuertes lluvias con granizadas en Rodríguez de Mendoza

Amazonas: vecinos reportan fuertes lluvias con granizadas en Rodríguez de Mendoza
Apurímac: incendio forestal fue controlado gracias a fuertes lluvias y no por las autoridades

Apurímac: incendio forestal fue controlado gracias a fuertes lluvias y no por las autoridades

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot