Ica: pobladores piden ayuda luego de que río se desborde e inunde chacras [VIDEO]

Ebert Cabrera Bendezu se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda luego de que el desborde del río Ica arrasara con diversos cultivos en el sector de Córdova, distrito de Ocucaje, provincia de Ica.

Al promediar las 4.00 a. m. se dio cuenta de que el agua del río Ica había ingresado a las casi dos hectáreas de chacras que tiene y acabó con todos los cultivos de uvas y granados. Además, comentó que tenía pozas de agua que provenían de río, pero a causa del aumento del caudal también rebalsaron y arrasó con las chacras.

Según Ebert Cabrera, las pérdidas económicas ascenderían a los 100 mil soles y su chacra no sería la única afectada, ya que los cultivos de las zonas aledañas también se perjudicaron.

“La crecida del río, en la mañana, a las cuatro de la mañana, ha roto la rivera del río, varios puntos, y en este sector de Córdova, ha afectado tierras de cultivo, está ingresando y afecta a cultivos de granados, uvas, pallar y sigue ingresando el agua”, afirmó.