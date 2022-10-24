Junín: pobladores reportan inundaciones de casas tras fuertes lluvias en La Merced

Mónica Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la inundación de viviendas tras las fuertes lluvias suscitadas esta madrugada en la zona de Pampa del Carmen, ciudad de La Merced, provincia Chanchamayo, región Junín.
Mónica Mori dijo que los vecinos han tratado de resguardar las puertas y caminos de ingreso a sus inmuebles para evitar las inundaciones, pero precisó que los sistemas de drenaje ya colapsaron.
“Ha llovido fuerte en la madrugada y esta zona de Pampa del Carmen tiene el mismo problema siempre, se activan algunas quebradas y hay deslizamientos de lodo. Esta vez ya todas las calles se han inundado, el agua ha entrado a muchas casas”, afirmó Mónica.
Mónica Mori dijo que las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron grandes inundaciones en las casas de Pampa del Carmen.
Ante esta emergencia, la pobladora afectada hace un pedido a las autoridades para que acudan a la zona y ayuden a la población con maquinarias especializadas a retirar el agua empozada dentro de jardínes y áreas comunes, pues indica que varios artefactos eléctricos se han malogrado.
