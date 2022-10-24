Junín: pobladores reportan inundaciones de casas tras fuertes lluvias en La Merced

Mónica Mori dijo que las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron grandes inundaciones en las casas de Pampa del Carmen.

Ante esta emergencia, la pobladora afectada hace un pedido a las autoridades para que acudan a la zona y ayuden a la población con maquinarias especializadas a retirar el agua empozada dentro de jardínes y áreas comunes, pues indica que varios artefactos eléctricos se han malogrado.

