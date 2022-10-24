menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Eventos naturales

Junín: pobladores reportan inundaciones de casas tras fuertes lluvias en La Merced

Rotafono de RPP | Mónica Mori, una vecina afectada de La Merced, en la provincia de Chachamayo, dijo que los sistemas de drenaje ya colapsaron. Además, pide ayuda para que retiren el agua de las viviendas y calles de Pampa del Carmen.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Mónica Mori advierte que los sistemas de drenaje ya han colapsado en la zona.
Mónica Mori advierte que los sistemas de drenaje ya han colapsado en la zona.

Mónica Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la inundación de viviendas tras las fuertes lluvias suscitadas esta madrugada en la zona de Pampa del Carmen, ciudad de La Merced, provincia Chanchamayo, región Junín.

Mónica Mori dijo que los vecinos han tratado de resguardar las puertas y caminos de ingreso a sus inmuebles para evitar las inundaciones, pero precisó que los sistemas de drenaje ya colapsaron

“Ha llovido fuerte en la madrugada y esta zona de Pampa del Carmen tiene el mismo problema siempre, se activan algunas quebradas y hay deslizamientos de lodo. Esta vez ya todas las calles se han inundado, el agua ha entrado a muchas casas”, afirmó Mónica. 

Te recomendamos
Lluvias en Perú: una mujer fallecida y varias viviendas sepultadas por huaico en Ayabaca, Piura

Lluvias en Perú: una mujer fallecida y varias viviendas sepultadas por huaico en Ayabaca, Piura

 SENAMHI | Pronóstico de Lima y Perú hoy 09 de marzo

SENAMHI | Pronóstico de Lima y Perú hoy 09 de marzo

Mónica Mori dijo que las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron grandes inundaciones en las casas de Pampa del Carmen.

Ante esta emergencia, la pobladora afectada hace un pedido a las autoridades para que acudan a la zona y ayuden a la población con maquinarias especializadas a retirar el agua empozada dentro de jardínes y áreas comunes, pues indica que varios artefactos eléctricos se han malogrado.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
inundaciones lluvias Rotafono La Merced Junín
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: pobladores piden ayuda luego de que río se desborde e inunde chacras [VIDEO]

Ica: pobladores piden ayuda luego de que río se desborde e inunde chacras [VIDEO]

 Ayacucho: tormenta de lluvia y granizada afecta a colegio Abraham Maurtua en Coracora

Ayacucho: tormenta de lluvia y granizada afecta a colegio Abraham Maurtua en Coracora

 Huancavelica: director pide ayuda tras huaico que afectó instalaciones de colegio en Salcabamba

Huancavelica: director pide ayuda tras huaico que afectó instalaciones de colegio en Salcabamba

 Ayacucho: alcalde pide ayuda luego de que puente colapsara tras intensas lluvias

Ayacucho: alcalde pide ayuda luego de que puente colapsara tras intensas lluvias
Otros casos similares
Incendio forestal afecta a las comunidades de Salkantay y Ccoyllor desde hace más de una semana

Incendio forestal afecta a las comunidades de Salkantay y Ccoyllor desde hace más de una semana
Pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal que arrasa con hectáreas de junco en Huacho

Pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal que arrasa con hectáreas de junco en Huacho

Amazonas: vecinos reportan fuertes lluvias con granizadas en Rodríguez de Mendoza

Amazonas: vecinos reportan fuertes lluvias con granizadas en Rodríguez de Mendoza
Apurímac: incendio forestal fue controlado gracias a fuertes lluvias y no por las autoridades

Apurímac: incendio forestal fue controlado gracias a fuertes lluvias y no por las autoridades

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot