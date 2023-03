Lambayeque: ciudadana pide traslado a un hospital tras sufrir accidente en una carretera que se colapsó

Mira también Piura: vecinos de diferentes zonas reportan calles anegadas y falta de agua en las casas

Vías clausuradas

El señor Adelmo Neira mencionó que querían trasladarla a pie, pero el trayecto duraba unas 18 horas. Por eso, pidió apoyo a las autoridades para que vayan por la vía aérea y lleven a la ciudadana que se debate entre la vida y la muerte.

La personal de salud dijo que en el centro de salud de Colaya no hay luz desde hace días. Los huaicos y fuertes lluvias han hecho que varios de estos servicios no funcionen y las autoridades no llegan a la zona. Mientras tanto, las carreteras siguen cayéndose y los pobladores se quedan más aislados.

Los ciudadanos de dicha zona de Salas temen porque las lluvias continúen, ya que la situación solo se empeorará y problemas como estos aumentarán. Por ello, exigen que acudan, primero por las personas heridas y, luego, solucionen el tema de la carretera, ya que ellos necesitan salir a trabajar y a conseguir sus alimentos.