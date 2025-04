Madre de Dios: pobladores de Villa Salvación en Manu aislados piden ayuda tras huaicos registrados [VIDEO]

Piden ayuda aérea ante una emergencia

Del mismo modo, sostuvo que algunas entidades han suspendido sus actividades porque no cuentan con los servicios básicos. En ese sentido, dijo que puede la gente puede contraer alguna enfermedad a causa de las diarreas y la falta de agua.

Sin embargo, el principal problema es que no tienen como comunicarse ante una emergencia. También, pidió que las autoridades abastezcan con alimentos de primera necesidad, pues no tienen como comprar porque no tienen como salir o entrar a la localidad por la caída de los accesos.

Por otro lado, exhortó a que haya un puente aéreo para que puedan evacuar a las personas en caso haya un accidente o para que pasen víveres necesarios. “El punto de referencia es la ciudad de Cuzco, que está a 7-8 horas. Actualmente, no hay acceso por vía terrestre o vía fluvial. Esta es nuestra situación”, puntualizó la señora.