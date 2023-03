Piura: familias de los distritos Sapillica y Frías quedaron aislados tras activación de quebrada

Mira también Trujillo: fuertes lluvias hacen que casas colapsen y causan dos enormes forados en la pista

Pedido de apoyo

Angelina Villegas dijo que esta situación no es la primera vez, ya que la población ha hecho diversos pedidos para no quedar aislados, pero no les han hecho caso.

“Año tras año, por estos tiempos de lluvia, este caserío queda completamente aislado, careciendo de productos de primera necesidad. Se viene solicitando un puente para este lugar, pero las autoridades no hacen nada”, sostuvo.

Somos el caserío más olvidado del distrito de Sapillica. También, se está gestionando una trocha carrozable para este lugar. Las fuertes lluvias, ahora el caudal de la quebrada sigue aumentado. Por lo que, ahora es imposible cruzar la quebrada, entonces estamos aislados”, agregó.

Las familias hacen todo lo posible para evitar que el huaico entre a sus casas, pero temen porque sean arrevesadas por la fuerza de la naturaleza y la debilidad de sus viviendas. Por ello, piden que el gobierno vaya a la zona para construir ciertas estructuras que colaboren a sobrevivir al ciclón Yaku.