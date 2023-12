San Martín: San José de Sisa está inundada tras más de 12 horas de lluvias continuas [VIDEO]

Activación de quebradas en San Martín

La señora expresó su frustración con el estado del lugar donde vive, ya que la ciudad entera ha colapsado y el problema es que no cuentan con un sistema de drenaje que contrarreste este fenómeno. En ese sentido, lo peor es que las quebradas pueden activarse y desencadenar en huaicos.

Según indicó la ciudadana, estas lluvias hicieron que se active la quebrada Pishuaya y como no para el agua se ha juntado e invadido completamente las calles de San José de Sisa. Este lugar no tiene rutas de evacuación y las autoridades no cuentan con la maquinaria o equipo especial para hacerle frente.

La principal preocupación de la señora Flores y del resto de sus vecinos es que varios accesos han sido bloqueados. Uno de ellos es el de la vía hacia el Hospital de San José de Sisa. Esto significa que los pacientes no pueden llegar ahí ni salir del centro médico, lo cual es vital para salvar vidas humanas.