Áncash: buscan a Piolín, ave que desapareció hace cuatro días en Nuevo Chimbote

Una familia busca a Piolín, una cacatúa ninfa, que desapareció hace cuatro días en el asentamiento humano Teresa de Calcuta, en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash.

Beatrice Aley se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a sus vecinos de las Delicias y otros pueblos cercanos, a fin de ubicar a su mascota de pelaje blanco, amarillo y gris, que escapó de su casa luego de que abriera su puerta.

“Al salir de casa abrí la puerta, quiso seguirme y se salió de mi casa, ubicada en la manzana F de Teresa de Calcuta, pero voló tan alto que no me veía, ni me oía cuando lo llamaba”, informó Beatrice.

La familia de Piolín ofrece una recompensa 300 soles para la persona que conozca el paradero de la ave que mide entre 25 y 30 centímetros y tiene el pico escamoso.

Cualquier información sobre la ninfa, puede comunicarse con Beatrice al siguiente número telefónico 969 912 830.