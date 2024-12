Callao: familia busca a perrito Scott que lleva desaparecido desde hace cuatro días

Jim Carlos Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para encontrar a su perrito llamado Scott que desapareció el pasado viernes 6 de diciembre en el Callao.



El hecho se dio al promediar las 6.00 a. m. en el Fundo Márquez en el Callao, a pocos metros del Estadio Márquez cuando la mascota salió a realizar sus necesidades, un hábito diario según cuenta su dueño.



Sin embargo, con el pasar de los minutos, el can no retornó a casa. Rápidamente Jim Carlos fue a buscarlo, pero no lo encontró. Cabe mencionar que el animalito no llevaba algún collar o placa cuando se perdió.



Características del perrito

Scott es un perrito de cuatro años, no está esterilizado, es de tamaño grande, es de color beige en su espalda, de color blanco en su pecho, pesa 30 kilos, es de caracter juguetón y un poco tímido al inicio con las personas extrañas.

Si usted ha visto a Scott, llamar al siguiente número: 927969264, Jim Carlos Rodríguez se encuentra muy preocupado por tener a su mascota de vuelta.