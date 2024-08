Carabayllo: piden ayuda para encontrar a la perrita Lulú

Una familia se encuentra angustiada por la desaparición de su perrita Lulú, quien se extravió desde hace 12 días en el distrito limeño de Carabayllo.

José Luis Reyes Arellano se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a sus vecinos a ubicar a su mascota, quien se perdió en las inmediaciones del kilómetro 18 de la avenida Túpac Amaru.

Comentó que su perrita Lulú se escapó de su casa, cuando su sobrino se fue al colegio el viernes 30 de julio, a las 7 de la mañana, a la altura de la municipalidad de Carabayllo.

“La perrita suele volver a casa, pero creo que alguien se la ha llevado. Mi mascota tiene nueve años y está esterilizada, no va a poder tener cachorros. Por favor, que me la devuelvan o que me digan que está bien, que está viva”, sostuvo.

Lulú es de raza mestiza, tiene el pelaje blanco y negro, y sufre de alergia, por lo que solicitó apoyo a los pobladores para encontrarla.

Si usted conoce el paradero de Lulú puede llamar al número telefónico: 951 007 897.